Cả nước đã có trên 157,6 triệu thuê bao di động. Ảnh: Hoàng Hà.



Theo Hồng Anh (VNE)



Viettel vẫn là mạng di động đặt mục tiêu phát triển cao nhất với khoảng 7 triệu thuê bao. Nguồn tin từ hãng viễn thông này cho biết năm 2011, thị trường viễn thông vẫn còn khoảng 16 triệu thuê bao, do vậy, mục tiêu của hãng là hút được khoảng một nửa số khách hàng còn lại. Tuy nhiên, việc thực hiện sẽ rất khó khăn.Do vậy, một mục tiêu khác được Viettel đặt ra trong năm là chú trọng đến việc phát triển nhiều dịch vụ mới để đạt mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận.Ông này phân tích thời gian qua, viễn thông là lĩnh vực dịch vụ chỉ biết đến có giảm cước chứ chưa từng có đợt điều chỉnh tăng giá. Do vậy, tốc độ phát triển thuê bao rất lớn.Thế nhưng, xu hướng năm 2011, cước di động rất khó có cơ hội giảm vì có quá nhiều chi phí đầu vào như lương, thuê nhà cửa, thiết bị máy móc... bị đội lên. "Chi phí đầu vào tăng dứt khoát giá bán sản phẩm không thể cứ tiếp tục giảm mãi, do vậy, tốc độ phát triển thuê bao sẽ không mạnh như các năm trước", ông này nói.Năm nay, hai mạng di động VinaPhone và MobiFone cũng đặt mục tiêu phát triển khá khiêm tốn, khoảng 5 triệu thuê bao thực.Một lãnh đạo VinaPhone khẳng định hãng không chú trọng nhiều đến việc phát triển thuê bao trong năm 2011 mà tập trung vào phát triển dịch vụ, chất lượng để tăng doanh thu và lợi nhuận.Ông này cho rằng cuộc đua phát triển thuê bao khá mệt mỏi và tốn kém. "Do vậy năm 2010, doanh thu và lợi nhuận được chúng tôi đặt lên hàng đầu, vị lãnh đạo VinaPhone nói.Tính đến hết tháng 1, cả nước có trên 157,6 triệu thuê bao di động, gần gấp đôi dân số Việt Nam. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhìn nhận, trong số này, thuê bao thực phát sinh cước, phát sinh cuộc gọi chưa đến 50%.