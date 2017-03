FPT là một trong những DN CNTT thành công khi đầu tư vào Đà Nẵng.

Phát huy "nội lực"

Chia sẻ với phóng viên ICTnews, ông Phạm Kim Sơn - Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết: cách đây 10 năm, để tìm ra 1.000 người làm việc trong lĩnh vực CNTT (phần mềm) thì thực sự là vấn đề khó khăn như “đi du lịch trên vũ trụ”.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài trước khi đến Đà Nẵng vẫn băn khoăn về nguồn nhân lực tại chỗ có đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp (DN).

Với phương châm “Luôn sát cánh cùng doanh nghiệp”, TP Đà Nẵng đã “xắn tay áo”, làm cầu nối giữa DN và các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn để tìm kiếm, tuyển dụng nguồn nhân lực CNTT. Với sự hỗ trợ của Đà Nẵng, các cơ sở đào tạo (chính quy và phi chính quy) và DN đã “gặp nhau” theo quy luật cung - cầu lao động. DN đặt hàng, yêu cầu đào tạo bổ sung những kiến thức, kỹ năng phù hợp với môi trường làm việc của mình; còn các trường nắm bắt cơ hội, tăng đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng được yêu cầu của DN.

Để minh chứng cho điều này, ông Sơn cho biết: 10 năm qua đã có nhiều DN đến Đà Nẵng như Mag Rabbit, Green Global, Logigear… đầu tư vào lĩnh vực CNTT, tập trung sản xuất, gia công phần mềm, thiết kế vi mạch điện tử, gia công trò chơi điện tử, kiểm thử phần mềm... Khá đông doanh nghiệp đổ về Đà Nẵng như vậy và đáng mừng là đa số các DN đều tuyển dụng đủ nguồn nhân lực và phát triển tốt. Thành công nhất là FPT trong vòng 6 năm DN này đã phát triển từ 30 nhân viên lên đến 1.000 người. Đến thời điểm hiện nay, Đà Nẵng đã có từ 5.000 đến 6.000 nhân lực làm phần mềm. Nếu cách đây 10 năm, doanh thu của ngành CNTT Đà Nẵng chỉ đạt khoảng 10 tỷ/năm, thì trong năm 2012 doanh thu trong lĩnh vực này lên tới 3.500 tỷ đồng. Nguồn nhân lực trên có được từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn (khoảng 30 - 40 %); 60 đến 70% còn lại là lao động thu hút từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Đây là sự vận động của thị trường theo quy luật “đất lành chim đậu”.

"Mới đây, Tập đoàn Rocky Lai Associates Inc đã động thổ xây dựng Khu CNTT tại Đà Nẵng với mục tiêu 10 năm sau thu hút 25.000 lao động CNTT. Đây là “đích đến” để các cơ sở đào tạo có thể đặt niềm tin, đón đầu cơ hội bằng việc tập trung nguồn lực đầu tư, tăng chỉ tiêu tuyển sinh, đặt hàng đào tạo, đào tạo theo nhu cầu DN…. Với tiềm lực như vậy, tôi tin rằng nguồn nhân lực tại chỗ có thể đáp ứng được nhu cầu cho các nhà đầu tư", ông Sơn khẳng định.

Nguồn nhân lực CNTT tại chỗ của Đà Nẵng có thể đáp ứng tốt nhu cầu DN.

Không bỏ lỡ "ngoại lực"

Ông Paul Tạ, đại diện Tập đoàn Rocky Lai - DN đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu CNTT Đà Nẵng, cho biết: Rocky Lai không chỉ xây dựng hạ tầng kỹ thuật mà sẽ phối hợp, hỗ trợ các trung tâm đào tạo nghề, các trường Đại học, Cao đẳng tại Đà Nẵng trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Đó cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn khi mời gọi các DN, nhà đầu tư của Mỹ, Nhật, châu Âu và các nước trên thế giới thuê đất tại Khu CNTT Đà Nẵng để sản xuất, kinh doanh.

"Trong hơn 1 năm qua, Tập đoàn đã thành lập Ban cố vấn kỹ thuật để nghiên cứu về thị trường, khách hàng tiềm năng và nguồn cung cấp nhân lực có chất lượng. Chúng tôi đã phối hợp lập trung tâm nghiên cứu và hợp tác với các trường Đại học để đào tạo. Đồng thời, tiến hành thiết kế quy hoạch tổng thể 341 ha của Khu CNTT Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cho 15 năm, 20 năm về sau. Sau lễ khởi công, chúng tôi san lấp mặt bằng, triển khai hạ tầng của giai đoạn 1 (131ha) và xây khu hành chính bao gồm các hạng mục sau: Toà nhà hành chính, Toà nhà IT... Đặc biệt là xây dựng Trung tâm đào tạo chuyên ngành để đáp ứng được nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các công ty quốc tế giống mô hình Mỹ, Nhật Bản đã thực hiện", ông Paul Tạ chia sẻ.

Đà Nẵng "bắt tay" với các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng Khu CNTT tập trung đầu tiên của miền Trung Việt Nam.

Ông Ray Striler, Tổng Giám đốc Công ty IT Fusion (Hoa Kỳ), đối tác chiến lược số 1 của Rocky Lai & Asociates trong hoạch định đầu tư vào Khu CNTT Đà Nẵng đã nhấn mạnh thêm vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao và khẳng định dứt khoát rằng, IT Fusion sẽ hợp tác với TP Đà Nẵng xây dựng thành công Khu CNTT tập trung đầu tiên của miền Trung Việt Nam.

"IT Fusion sẽ thu hút và đem đến Khu CNTT Đà Nẵng “những bộ não” làm việc tốt nhất thế giới, trong đó có cả những kỹ sư Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài và các chuyên gia IT trẻ đa quốc gia. Khu CNTT Đà Nẵng sẽ được xây dựng theo mô hình của Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) và Khu công nghệ cao Hsinchu (Tân Trúc), Đài Loan. Chúng tôi sẽ cùng Rocky Lai & Asociates Inc. xây Khu CNTT Đà Nẵng trở thành nơi làm việc và tận hưởng những giá trị sống - chính điều này sẽ thu hút các chuyên gia hàng đầu, các kỹ sư CNTT đến với Đà Nẵng”, ông Ray Striler chia sẻ.

Theo Đoàn Hạnh (ICTnews)