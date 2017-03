Pekka Rantala, người từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của Nokia và Rovio (hãng phát triển tựa game Angry Birds nổi tiếng). Sắp tới, ông sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc tiếp thị của HMD Global (một công ty mới thành lập và có trụ sở tại Phần Lan) để sản xuất smartphone và tablet mang thương hiệu Nokia.



Pekka Rantala, cựu CEO Nokia và Rovio. Ảnh: Internet

Xem thêm: Ứng dụng HERE Maps đổi tên thành HERE WeGo - HERE Maps, ứng dụng bản đồ được Nokia bán cho một nhóm các công ty sản xuất xe hơi cuối năm 2015, vừa nhận được một bản cập nhật lớn. Đồng thời, ứng dụng cũng được đổi tên thành HERE WeGo.

Theo thỏa thuận, Nokia sẽ nhận tiền bản quyền mỗi khi có thiết bị được bán ra, trong đó bao gồm cả quyền thương hiệu và sở hữu trí tuệ. Các sản phẩm sắp tới dự kiến sẽ được sản xuất bởi một công ty con của Foxconn là FIH Mobile (Đài Loan).



HMD Global đang có kế hoạch đầu tư 500 triệu USD trong ba năm tiếp theo để phát triển và quảng bá sản phẩm. Hiện tại, Nokia chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về sản phẩm mới, mọi thứ vẫn đang nằm trong vòng bí mật.

Theo một nguồn tin uy tín, Nokia đang chuẩn bị cho ra mắt hai chiếc smartphone cao cấp chạy Android 7 vào quý 2 năm 2017.





Microsoft sa thải nhân viên, Facebook tăng trưởng mạnh mẽ - Theo các báo cáo mới nhất của Microsoft, công ty đang lên kế hoạch sa thải hơn 2.850 nhân viên nữa trong vòng 12 tháng tới.

Cả hai được dự đoán rằng sẽ sử dụng Snapdragon 820 hoặc cao hơn, một trong những vi xử lý mạnh nhất của Qualcomm. Nếu báo cáo này hoàn toàn chính xác thì có vẻ như Nokia đang muốn giành lại vị trí hàng đầu bằng các flagships chạy Android.

Nhiều khả năng máy sẽ có kích thước 5.2 inch hoặc 5.5 inch, sử dụng màn hình OLED với độ phân giải Quad HD. Thông số về camera chắc chắn sẽ không làm người dùng thất vọng.

Xem thêm: 4 lý do đáng để bạn chọn mua Windows Phone - Windows Phone có thị phần khá khiêm tốn so với Android. Tuy nhiên, hệ điều hành “con cưng” của Microsoft vẫn có nhiều điểm đặc trưng đáng để bạn chọn mua.

Nokia từng là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về mảng thiết bị di động, thiết bị cầm tay nhưng họ đã bán mình cho Microsoft vào năm 2014. Tuy nhiên, việc phối hợp và kinh doanh giữa cả hai không được như mong đợi, do đó Nokia đã quyết định quay trở lại bằng mẫu smartphone mới.

TIỂU MINH