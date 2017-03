iPhone 5S màu vàng vẫn được nhiều người tiêu dùng săn đón. Ảnh: H.Đ

Cuối tháng 11/2013 là mốc sớm nhất?

Ngày 9/10, Apple đã chính thức phát đi thông tin trong hai đợt mở bán iPhone 5S, iPhone 5C tới đây (ngày 25/10 và 1/11/2013, tương ứng với đợt 2 và 3) sẽ có 41 quốc gia chính thức được kinh doanh hai sản phẩm này. Tuy nhiên, dù có tên một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Đài Loan, Malaysia nhưng trong danh sách lại chưa thấy xuất hiện tên thị trường Việt Nam.

Đón nhận thông tin này, giới kinh doanh trong nước cho rằng Việt Nam có thể nằm trong danh sách đợt 4 hoặc 5 - tức là phải mất ít nhất gần 2 tháng nữa.

Trao đổi với ICTnews, ông Đặng Quốc Tuấn - Quản lý của iCenter (hệ thống chuyên kinh doanh sản phẩm Apple chính hãng) tại Hà Nội nhận định, iPhone 5S phân phối chính hãng có thể về Việt Nam vào khoảng đầu tháng 12/2013, tức là gần như tương tự thời điểm iPhone 5 được nhập về hồi năm 2012. Còn ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh sản phẩm Apple (thuộc FPT Retail) bày tỏ, nếu nhanh, ngay cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2013 sẽ có hàng phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Phân tích về bức tranh thị trường sau khi hàng chính hãng về đến Việt Nam, ông Đặng Quốc Tuấn cho rằng khi đó có thể độ “nóng” của iPhone 5S đã hạ nhiệt đáng kể so với hiện nay. “Đến thời điểm cuối năm, hàng xách tay đã làm cho thị trường iPhone 5S đạt đến ngưỡng bão hòa, đồng thời giá bán cũng thấp hơn nhiều so với hàng phân phối chính hãng khiến miếng bánh thị phần của hàng chính hãng bị co hẹp”, ông Tuấn bày tỏ.

Còn ông Ngô Quốc Bảo cho rằng, tương tự như iPhone 4, 4S hay iPhone 5 trước đây, hàng xách tay do về trước nên tranh thủ "hút" được lượng lớn khách hàng muốn sở hữu sớm, bất chấp giá cao. Tuy nhiên, iPhone 5S chính hãng vẫn có những đối tượng khách hàng riêng, họ muốn sở hữu sản phẩm chính hãng để được hưởng chế độ bảo hành, hậu mãi… chuyên nghiệp. Hơn nữa, với sản phẩm đang rất “hot” là iPhone 5S màu vàng, người tiêu dùng sẽ không bị “làm giá” như thị trường hàng xách tay.

Cũng theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh hàng Apple chính hãng tại Hà Nội, khi Apple mở bán tại thị trường Việt Nam thì iPhone 5S chắc chắn được ưu tiên nhập về nhiều hơn iPhone 5C, do iPhone 5C xách tay hiện không được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, nhiều nơi kinh doanh ế ẩm.

Hàng xách tay "tạm" khan hiếm, giá iPhone 5S tăng nhẹ

Trao đổi với ICTnews, anh Nguyễn Anh Văn - đại diện hệ thống bán lẻ Cellphones cho hay, iPhone 5S hàng xách tay về Việt Nam chủ yếu được nhập từ một số quốc gia như Hồng Kông, Singapore, Mỹ, Canada. Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm từ các quốc gia gần Việt Nam như Singapore cũng rất khó mua do khan hiếm, giờ chủ yếu là hàng từ Mỹ chuyển về.

Ông Đặng Quốc Tuấn cũng chung nhận định khi cho rằng tại thời điểm này iPhone 5S hàng xách tay chủ yếu được đưa về Việt Nam từ Mỹ và Hồng Kông.

Chưa rõ có phải do tình trạng khan hiếm hàng gây ra hay không, nhưng qua khảo sát của ICTnews thì trong 3 ngày trở lại đây, iPhone 5S có chiều hướng tăng giá nhẹ. Cụ thể, nếu như cách đây 3 ngày, giá bán của bản 16GB màu đen sụt xuống mức 16,8 triệu đồng (giá khảo sát tại địa chỉ có giá bán thấp nhất trên thị trường - PV) thì đến ngày 10/10 đã nhích lên 17,1 - 17,5 triệu đồng tùy nơi. Bản màu trắng tại một số nơi cũng nhích khoảng 300.000 đồng/máy.

Như vậy, với thực tế như hiện nay, đánh giá của giới kinh doanh hàng xách tay cho thấy ngay cả khi iPhone 5S chính hãng bán ra thì hàng xách tay cũng không có nhiều biến động bởi số lượng hàng chính hãng không nhiều, tương tự như câu chuyện với iPhone 4S, iPhone 5. Thậm chí, hàng xách tay vẫn “sống khỏe” vì có giá bán thấp hơn so với hàng phân phối chính hãng. Ngoài ra, bản màu vàng (vốn rất khan hiếm) vẫn đứng ở mức trên 20 triệu đồng bởi iPhone 5S màu vàng phân phối chính hãng dễ lâm cảnh “cung” không đủ “cầu”.

Đáng chú ý, qua khảo sát của ICTnews trên thị trường hàng xách tay, tính đến ngày 10/10, trong khi iPhone 5S có chiều hướng tăng giá như đề cập ở trên thì iPhone 5C vẫn trong đà giảm giá mạnh do việc kinh doanh ế ẩm, hiện chỉ còn từ 11,6 triệu đồng (thấp hơn cả giá niêm yết của Apple tại nhiều thị trường nước ngoài), đồng thời giới kinh doanh dự đoán nhiều nơi sẽ còn giảm trong những ngày tới để giải phóng hàng tồn.

Theo Hiệp Đức (ICTnews)