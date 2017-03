Trong thời điểm mà máy tính bảng “siêu rẻ” có thương hiệu lấn sân thêm chức năng đọc sách thì việc lựa chọn sử dụng giữa máy đọc sách và máy tính bảng càng khiến người dùng phải đắn đo hơn. Giữa một chiếc máy tính bảng đa tính năng với một chiếc máy đọc sách chênh lệch giá khoảng 1-3 triệu đồng.

Máy tính bảng cạnh tranh

Theo một số doanh nghiệp kinh doanh sách điện tử tại TP.HCM, dẫu rằng doanh thu ngành hàng máy tính bảng đang có xu hướng giảm mạnh nhưng thị phần máy đọc sách thì lại tăng 5%-10% so với năm trước. Xét về công nghệ, ứng dụng thì máy đọc sách vẫn thua xa các dòng máy tính bảng như Kindle Fire, Nexus 7 mà thậm chí là iPad mini chuẩn bị xuất hiện trên thị trường. Dẫu vậy, lượng người dùng sách điện tử vẫn tăng, dân mê sách vẫn trung thành với công nghệ không màu và ít “cám dỗ”.

Anh Ashok Kumar, một doanh nhân người Anh đang sống ở Việt Nam, cho biết: “Do nhu cầu công tác phải đi lại giữa Việt Nam và Anh quốc khá thường xuyên nên tôi rất cần một thiết bị đọc sách vì tôi không thể mang theo nhiều quyển sách cùng lúc được. Với công nghệ phát triển, tôi đã từng sử dụng máy tính bảng để đọc sách nhưng thực sự tôi không vừa ý vì nó làm tôi rất mỏi mắt. Trong khi đó, đọc bằng máy đọc sách trong thời gian dài thì tôi hoàn toàn không bị mỏi mắt”.

Màn hình của máy tính bảng sẽ dễ làm người đọc mỏi mắt.

Còn theo chị Lê Thúy An (quận 4), chị định mua một chiếc máy đọc sách. Phân vân mãi vì tính đa năng của máy tính bảng, chị quyết định mua máy tính bảng Nook về sử dụng. Tuy nhiên, khi dùng máy tính bảng thì chị không thể tập trung vào việc đọc do các tính năng lướt online hay chơi game thường làm chi phối ý tưởng đọc sách của chị. Quá bực bội chị lại mua thêm một chiếc máy đọc sách Kindle Touch về sử dụng và chỉ sử dụng cho chức năng đọc sách. Chị An cho biết: “Với dân mê đọc sách thì mua một chiếc máy đọc chuyên nghiệp về sử dụng vẫn tốt hơn so với việc mua một chiếc máy tính bảng đa tính năng”.

Thế mạnh “pin trâu”

Theo ông Hoàng Giang, Giám đốc maydocsach.vn, ở thị trường Việt Nam các dòng máy tính bảng của các hãng lớn liên tục hạ giá cạnh tranh với các dòng máy đọc sách. Dù vậy nhưng máy đọc sách vẫn được nhiều người yêu thích vì có thế mạnh riêng.

“Nhiều người vẫn thích cầm một sản phẩm công nghệ đọc để ngồi đọc hàng giờ và không cần phải sạc pin nhiều. Trong khi máy tính bảng hay điện thoại 1-2 ngày phải sạc pin thì máy đọc sách dung lượng pin có thể lên đến 1-2 tháng. Nên đây là lợi thế mà cả smartphone và máy tính bảng không thể cạnh tranh” - ông Giang cho biết thêm.

Ngoài chức năng pin tốt, công nghệ mực e-ink cũng cho phép màn hình máy đọc sách hiển thị hệt như một trang giấy. Người dùng sẽ không bị chói mắt như màn hình LCD hay các thiết bị công nghệ khác nên có thể sử dụng nhiều giờ mà không nhức mắt. Đây cũng được xem là thế mạnh mà máy đọc sách có thể cạnh tranh với máy tính bảng và smartphone.

Máy đọc sách hướng sang có đèn Ngoài việc đảm bảo chất lượng pin có thể đọc lâu dài, hiện nay các hãng sản xuất máy đọc sách cũng phát triển thêm công nghệ màn hình có đèn sáng để giúp người dùng đọc vào ban đêm. Đặc biệt các hãng lớn như Amazon, Barnes & Noble, Kobo và Sony... cũng liên tục tung ra những sản phẩm mới với mức giá rẻ hơn với các dòng sản phẩm mới, người dùng chỉ cần mất khoảng 1,5-3 triệu đồng là có thể sở hữu được một dòng máy đọc sách màn hình sáng và pin “trâu”.

NHƯ VŨ