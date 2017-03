Trina Thompson đã tốt nghiệp trường cao đẳng Munroe College ở New York, ngành IT hồi tháng Tư. Cô đạt điểm trung bình 2,7 (điểm cao nhất là 4,0) và có kết quả có mặt tại các buổi học là tốt. Song cô cho biết cô đã nhận được rất ít sự hỗ trợ của nhà trường trong việc tìm việc sau khi ra trường và do vậy, cô đã kiện nhà trường vì cô đã phải trả 70.000 USD tiền học phí.

Do khủng hoảng kinh tế, nên không phải là không bình thường nếu các sinh viên tốt nghiệp phải chờ đợi một thời gian mới có việc làm. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn IT không đảm bảo cho một công việc như trước đây, đặc biệt nếu không phải là một người có bằng cấp tốt. IT là một nghề “hot” của 10 hoặc 20 năm trước đây nhưng ngày nay thì thị trường đã tràn ngập nhân lực IT rồi.

Trường Munroe nói vụ kiện này là không có giá trị và đã xác nhận họ sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng. Họ sẽ phải như vậy vì nếu dốc hầu bao cho vụ này thì những hóa đơn thanh toán cho các sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm khác sẽ cực lớn.

Về phần Thompson, cô thực sự đã “cưỡi lên lưng hổ”. Không ông chủ nào sẽ dám dính líu đến cô. Không ai muốn một nhân viên, người sẽ không do dự thưa kiện ngay lập tức khi có chuyện gì xảy ra.