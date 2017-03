Trong buổi họp liên ngành tại Bộ TT&TT sáng 11/6/2009, đại diện Bộ Công an cho biết: Sự chậm trễ này do nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, để triển khai xây dựng dự án này, trước hết Bộ Công an phải thực hiện thêm 2 nội dung công việc: xây dựng nghị định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và xây dựng Dự án Quản lý dân cư sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hungary.

Dư giả kinh phí nhưng lại... khó giải ngân

Có thể nhìn thấy một thuận lợi lớn về vấn đề kinh phí cho dự án, là nguồn vốn ODA từ Chính phủ Hungary. Ngày 16/5/2009, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary đã ký Hiệp định liên chính phủ về việc thành lập Chương trình khung cho sự hợp tác tài chính, trong đó lĩnh vực hành chính công và đăng ký dân cư thuộc lĩnh vực được ưu tiên. Dự kiến, Chính phủ Hungary cho Việt Nam vay ưu đãi ODA 10 triệu euro để xây dựng Dự án điểm Xây dựng hệ thống quản lý dân cư.

Vì lý do phải “làm thêm” 2 nội dung này nên dự án vẫn chưa bước vào vạch xuất phát. Thậm chí 2 việc làm thêm ấy vẫn còn chưa xong và đơn vị nào trong Bộ Công an chủ trì triển khai vẫn chưa được phân công. 1.000 tỷ đồng vẫn treo ở đó, chưa biết phải giải ngân như thế nào?

Quản lý thuê bao ĐTDĐ tắc vì chưa có CSDL dân cư

CSDL quốc gia về dân cư hiểu đơn giản sẽ là nơi tập hợp đầy đủ thông tin của tất cả dân cư cả nước, từ: tên, tuổi, số CMND, nơi cư trú, nơi làm việc... CSDL này sẽ tạo lập một nền tảng quan trọng đối với rất nhiều dự án của các bộ, ngành khác, đặc biệt là hoạt động ứng dụng CNTT, hướng tới Chính phủ điện tử.

Đối với việc quản lý thuê bao di động trả trước mà Bộ TT&TT và các DN viễn thông đã triển khai thực hiện từ hơn 1 năm qua, nếu không có tra soát với CSDL về dân cư thì việc đăng ký thông tin cá nhân của các chủ thuê bao coi như vô tác dụng, và tình trạng đăng ký thông tin "ma" như: Người không mang họ, Tên Bất họ Lương, Lặn mất tăm, Chán chẳng muốn chết... khó hạn chế được.

Lo ngại về tiến độ của dự án, ngày 11/6/2009, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ Công an nhằm xác định rõ khó khăn, vướng mắc và tìm giải pháp tháo gỡ.