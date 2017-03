10 điều không nên chia sẻ qua mạng xã hội: - Các đoạn hội thoại cá nhân

- Các kế hoạch xã hội

- Các địa chỉ liên hệ khác liên quan đến gia đình, công việc

- Thông tin về doanh nghiệp mình đang làm việc

- Ảnh của trẻ em trong gia đình

- Địa chỉ nhà riêng và số điện thoại

- Thông tin tài chính cá nhân

- Mật khẩu

- Các câu hỏi gợi ý nhận dạng mật khẩu

- Bất cứ thông tin nào khác bạn không muốn ai biết.

Theo cảnh báo của hãng bảo mật BitDefender thì bên cạnh nguy cơ bị mất mật khẩu các hệ thống chat, mật khẩu email với các mối nguy hiểm rõ ràng, việc đánh mất mật khẩu của mạng xã hội cũng gây ra những rắc rối mà bạn không ngờ tới.

Cuộc nghiên cứu mới nhất của hãng đã cho ra nhiều số liệu đáng lo ngại về thực trạng mất an toàn trên Internet. Theo đó, phụ nữ có nhiều khả năng chia sẻ mật khẩu với bạn bè hơn là nam giới. 42 % phụ nữ được hỏi thừa nhận điều này, so với tỷ lệ chỉ 28 % ở nam giới. Bên cạnh đó, Trong khi 78% người được hỏi sử dụng mật khẩu để bảo vệ máy tính xách tay của mình, thì chỉ có 50% tiến hành những biện pháp an ninh tương tự với điện thoại di động.

Cũng theo các chuyên gia, nam giới có khả năng bảo mật tốt hơn phụ nữ, với 81% nam giới tuổi từ 18-25 đặt mật khẩu bảo vệ thiết bị của họ, so với 74% ở phái đẹp. Tuy nhiên, các biện pháp an toàn thông tin không được áp dụng một cách triệt để, thể hiện là cứ 10 sinh viên thì có 1 người thừa nhận đã từng tải virus về từ mạng xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là gặp phải những đường link lạ, chủ đề hot từ bạn bè, tò mò và trót click.

Theo tính toán của tờ USA Today, có tới 50% người dùng Internet hiện nay có ít nhất một tài khoản trên một trang mạng xã hội. 3/4 số người dùng trên thuộc độ tuổi từ 18 đến 24. Nghiên cứu của trung tâm Pew Research Center thì cho thấy: 89% những người này sử dụng các trang mạng xã hội để giữ liên lạc với bạn bè, 57% sử dụng các trang này để lên kế hoạch với bạn bè và 49% dùng để kết bạn. Những mục đích có tính chia sẻ, tương tác rộng mở này khiến nhiều thanh niên chưa coi trọng đúng mức an toàn thông tin cá nhân, vốn rất dễ trở thành hiểm họa “phản chủ” khi bạn đã tốt nghiệp và bắt đầu đi làm.

Một nghiên cứu khác được tiến hành bởi tổ chức Pew Research cho thấy: 40% người dùng cho phép mọi người truy cập thoải mái profile của mình. 60% người dùng hạn chế truy cập đối với bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp. Chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ là một việc nguy hiểm và BitDefender khuyên người dùng nên liệt kê một danh sách những điều không nên chia sẻ trên các mạng xã hội.

Và trên hết, ngay cả khi thanh thiếu niên quan tâm đến việc bảo vệ máy tính của họ bằng cách này hay cách khác, thì những số liệu thống kê đáng lo ngại nhất lại là hành động dễ dàng chia sẻ mật khẩu. Các chuyên gia BitDefender miêu tả, giống như bạn đóng hết cửa chính, tất cả các cửa sổ trong nhà, nhưng rồi lại quên cánh cửa hậu, và cơn bão vẫn cứ tràn vào nhà. Và cơn bão mang tên “mật khẩu lưu lạc” này sẽ đặt bạn vào tình trạng “cá nằm trên thớt”, có thể bị tấn công hoặc lợi dụng bất cứ lúc nào.

Theo Trọng Cầm (VNN / SecurityLabs)