Một nhà phân tích đã lên tiếng phản đối Hollywood lạm dụng quá nhiều 3D trong các bộ phim của mình, sau khi việc bộ phim bom tấn Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 3D có doanh số bán vé mở màn khá thấp.

Richard Greenfield, nhà phân tích tới từ BRIG Research cho biết, doanh số bán vé mở đầu của bộ phim nổi tiếng trên thấp hơn cả Shrek 4 của năm ngoái, dù thực tế doanh thu đạt được đang ở mức trên 20 triệu USD.

Theo ông, "khán giả ở Mỹ ngày càng cảm thấy chán các bộ phim 3D" và nếu tiếp tục lạm dụng công nghệ 3D như kiểu này, nền điện ảnh và ngành công nghiệp chiếu phim sẽ gặp những tổn thất lớn.

Giá vé và việc phải đeo kính được Greenfield chính là những điều làm cho khán giả dần quay lưng với các bộ phim 3D ở rạp.

"Giá tiền là một bất lợi có thể thấy rõ nét, bản 3D của bộ phim Pirates of the Caribbean đắt gấp đôi so với phiên bản 2D thông thường. Trong khi đó, các rạp chiếu phim lại trang bị quá nhiều phòng 3D, còn 2D thì lại không đủ cho mọi người", nhà phân tích này cho biết.

Kính là yếu tố bất lợi thứ hai của 3D tại rạp. Ban đầu khi mới tiếp cận đến các bộ phim 3D, người xem còn tỏ ra không phàn nàn về thiết bị chuyên dụng này. Tuy nhiên khi lúc nào cũng phải đeo cặp kính nhựa quá khổ, không thoải mái và gây mệt mỏi, đặc biệt là với trẻ em, việc xem phim 3D tại rạp đang dần trở nên tẻ nhạt.

Và lời khuyên của nhà phân tích BRIG Research dành cho các nhà sản xuất Hollywood là "hãy làm ít phim 3D hơn trong năm 2012", "tập trung vào việc làm ra các tác phẩm thu hút người xem hơn là mải mê quá nhiều vào công nghệ".

Tuy nhiên, những đánh giá và phân tích của Greenfield tập trung nhiều nhất vào thị trường Mỹ, còn ở các thị trường khác, xem phim 3D ở rạp vẫn là trào lưu.

Theo Tech Radar, trong tương lai các rạp phim 3D sẽ vắng khách đi nếu như khách hàng của họ chuyển dần vào việc đầu tư TV 3D và thưởng thức tại gia.

