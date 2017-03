Để góp phần dọn "rác" trên WikiMapia, bạn có thể thêm bớt, chỉnh sửa thông tin cho các địa điểm bằng những bước sau: 1. Rê chuột vào dòng chữ ở sát góc trái trên cửa sổ, sẽ thấy hiện ra một danh sách lệnh (menu), chọn Login/Register. 2. Một cửa sổ mới hiện ra, bấm vào dòng "Join Wikimapia" màu xanh để đăng ký cho mình một tài khoản. 3. Cửa sổ đăng ký xuất hiện, điền vào các thông tin như tên người dùng (username) , email, mật khẩu (password), xác nhận lại mật khẩu. Bấm nút Continue màu đỏ. 4. Bây giờ bạn đã có một tài khoản. Muốn chỉnh sửa thông tin ở đâu, bấm vào ô đó, một cửa sổ mới sẽ hiện ra cho phép bạn chỉnh sửa thông tin. Ở góc trái phía trên là nút danh sách lệnh Menu. Bấm vào đó, bạn sẽ thấy hiện ra 1 danh sách. Trong đó: + Zoom in: phóng lớn khu vực đang sửa. + History: ghi lại quá trình chỉnh sửa của điểm đó. + Edit this page: mở ra cửa sổ để bạn chỉnh sửa thông tin. + Delete: nằm ở dưới cùng. Nếu điểm này chỉ chứa những thông tin nhảm nhí, không phù hợp, bạn bấm vào để đề nghị Wikimapia xóa nó đi nhưng chức năng này chỉ người dùng cao cấp mới dùng được 5. Nếu bạn mới đăng ký và là người dùng thông thường, bạn cũng có thể góp phần: + Chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm thông tin cho phù hợp, có ích. (Edit this page) + Với những comment (nhận xét) không phù hợp, bạn bấm vào nút report abuse message kế bên tên người dùng đã nhận xét. Những nhận xét bị 5 lần báo cáo không phù hợp (report abuse) sẽ bị xoá. + Với những điểm mới được thêm vào mà bạn thấy nên bị xóa: chọn (vote) NO. Điểm bị chọn No nhiều cũng sẽ bị xoá.