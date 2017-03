"22 giờ đêm 14/12 Poly ra phố tây định uống chai bia nghe nhạc để thư giãn. Khi đi ngang đường Bùi Viện thì thấy một cặp nam nữ giống du khách đang ngồi trên lề đường. Lướt qua khuôn mặt của người con gái thì bất ngờ poly gặp những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thề rằng trong lòng poly đang hưng phấn đang muốn uống bia nghe nhạc nhảy nhót mà khi thấy những dòng nước mắt ấy tự nhiên lòng chùng xuống hẳn. Lúc này nhìn kỹ lại poly mới thấy trước mặt họ là những tấm ảnh từ những địa danh du lịch xung quanh VN.Theo những gì poly nhìn thấy thì cũng đoán ra rằng họ là những du khách HK vừa bị mất tất cả giấy tờ tiền bạc.



Bản thân poly cũng là dân khoái du lịch tự do nên rất hiểu những rủi ro phải chuẩn bị đối mặt trên đường đi bụi. Nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ trên đường du lịch đến VN với bao tâm trạng háo hức mà giờ đây 22g giờ đêm phải ngồi ngoài lề đường ở một đất nước xa lạ. Bao nhiêu lo lắng bao nhiêu đắng cay, điều đó poly thông cảm và muốn chia sẻ. Nên poly dừng lại bắt chuyện với họ.



Kay và Doris là đôi tình nhân trẻ người HK vừa đến Việt Nam TP. HCM được 2 ngày. Và hôm qua khi cả 2 đi dạo trên lề đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cô gái Doris mang túi trên vai thì bị 1 chiếc xe gắn máy xẹt ngang cắt và giựt mất . Trong đó chứa passport của cả 2 cùng tiền mặt và tất cả thẻ visa master. SAu khi trình báo công an phường thì họ nhận được giấy hẹn chờ khoảng tuần nữa lên giải quyết. Và bây giờ họ chỉ còn rất ít tiền mặt nên không thể thuê khách sạn, phải ngủ đêm nhờ tại một nhà dân tại khu Phạm Ngũ Lão. Còn ban ngày thì không biết đi đâu. Để cầm cự trong thời gian sắp tới, cách duy nhất mà Kay và Doris nghĩ ra là lấy file những hình mà họ đã chụp những nơi họ đi qua cùng với postcard bày bán nơi lề đường để có tiền ăn uống.



Nếu ai đã từng đi bụi hoặc sắp có chuyến du lịch nước ngoài cùng người yêu, hãy thử tượng tượng đặt mình vào hoàn cảnh này. Cả 2 cùng háo hức đến một đất nước xinh đẹp, háo hức với những hình ảnh phong cảnh đẹp và tình cảm thân thiện của người dân nơi đây. Nhưng bù lại thì giờ phải ngồi nơi lề đường bán từng tấm ảnh để có cơm ăn. Bản thân poly cũng là dân đi bụi nên dễ hiểu cái cảm giác khủng hoảng này. Và nói chuyện với họ poly mới biết rằng họ đã đặt vé máy bay khứ hồi để đón Noel và năm mới 1/1/2012 tại VN. Và bây giờ tiền không có, thẻ mất, passport mất, Iphone mất, phải chờ công an VN xác nhận rồi chờ tiếp đại sứ quán cấp lại passport, và trong thời gian đó phải tìm cách tồn tại. Sắp tới, trong thời gian chờ đợi, họ cũng không biết mình có thể ở đâu vì không thể ở nhờ những cửa hàng khu tây balo mãi cũng như Doris là con gái không thể ban ngày cứ ngồi ngoài đường hoài trong thời tiết nắng mưa nóng lạnh thất thường của Sài Gòn." (Theo Blog poly)