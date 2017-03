Đón nhận thông tin sốc này, cộng đồng mạng đã tỏ ra vô cùng bất ngờ và thương tiếc cho vị cựu CEO tài ba của Apple.Trên các trang báo lớn của thế giới, hay trên các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, thông tin về sự mất mát này cùng những lời chia buồn sâu sắc xuất hiện tràn ngập.Bên cạnh những tưởng nhớ trên website Apple.com, người dùng Facebook cũng đã lập ra nhiều trang khác để nhắc lại những kỷ niệm về “huyền thoại Quả táo,” như trang Thank You Steve Jobs (https://www.facebook.com/pages/Thank-You-Steve-Jobs/160248974056066) hay một số trang R.I.P Steve Jobs (Rest in Peace: Cầu mong yên nghỉ!) khác ( https://www.facebook.com/pages/RIP-Steve-Jobs/238628296186960 ).Hay như trên tiểu blog Twitter, chỉ mất vài phút, RIPSteveJobs đã trở thành chủ đề xu hướng được quan tâm nhất.Dù đã ra đi song chắc chắn Steve Jobs sẽ còn khiến cả thế giới phải nhắc tới ông như vị cha đẻ của những sáng tạo công nghệ hấp dẫn và hữu ích bậc nhất hiện nay./.