Cư dân mạng trong nước cảnh báo nhau về trò lừa Dislike.

Những ngày qua, nhiều người sử dụng nhận được thông tin: "Facebook đã trang bị thêm tính năng Dislike. Hãy bấm vào 'Enable Dislike Button' để kích hoạt". Thông báo này được trình bày có vẻ "chuyên nghiệp", dùng font chữ và màu xanh quen thuộc của Facebook khiến không ít người cả tin và sập bẫy.

Thông điệp giả mạo loan tin Facebook có nút Dislike.

Đoạn mã bị kẻ lừa đảo yêu cầu người dùng nhập vào thanh địa chỉ. Ảnh: Sophos.

Theo hãng bảo mật Sophos (Anh), việc bấm Enable sẽ đưa người dùng đến một trang yêu cầu họ sao chép đoạn mã Javascript vào thanh địa chỉ. Khi đó, mã độc sẽ được kích hoạt với mục đích spam tài khoản hoặc trộm thông tin cá nhân của nạn nhân.

Thành viên Facebook mong đợi Facebook sẽ bổ sung nút Dislike.

Dislike là phím bấm mà nhiều người mong đợi có trên Facebook để họ có thể bộc lộ thái độ tiêu cực với các status, ảnh, video và các hoạt động nhất định trên trang thay vì chỉ được phép bấm Like như hiện nay. Like là chức năng thú vị đến mức tuần này, cặp vợ chồng Lior và Vardit Adler người Israel quyết định đặt tên con gái họ là Like. Còn vào tháng 2, một gia đình Ai Cập đã đặt tên con là Facebook.

