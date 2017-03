Vấn đề an toàn thông tin ngày càng được các tổ chức, cá nhân chú trọng. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNISA cho biết, với chủ đề “Quy hoạch an toàn thông tin số Quốc gia – Con đường phía trước,” sự kiện này sẽ có một loạt các hoạt động như hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cũng như triển lãm giới thiệu sản phẩm, công nghệ.



Bên cạnh đó, VNISA sẽ trình bày báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thực trạng an toàn thông tin tại Việt Nam trong năm vừa qua.



Đây sẽ là tài liệu quan trọng, góp phần giúp cơ quan chức năng hoạch định chính sách, chiến lược giúp vấn đề bảo đảm an toàn thông tin tại Việt Nam ngày càng hiệu quả.



Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn thông tin, như: bình chọn sản phẩm an toàn thông tin, cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin,” thu hút 36 đội của gần 20 trường Đại học tham gia.



Cùng lúc, các chuyên gia an toàn thông tin của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Nhật Bản (JPCERT) sẽ giúp 30-40 cán bộ quản trị hệ thống thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp các kiến thức tiên tiến về bảo mật.



Được biết, “Ngày an toàn thông tin”năm nay sẽ được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/11 và tại Hà Nội vào 23/11./.

Theo Kỳ Dương (Vietnam+)