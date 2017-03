Người đàn ông này đã cáo buộc Facebook không có các hành động xác minh tuổi của người dùng 1 cách cần thiết khi họ tham gia vào mạng xã hội này. Theo luật của Facebook, trẻ em dưới 13 tuổi không được phép tham gia Facebook, tuy nhiên có thể dễ dàng khai gian tuổi khi đăng ký tài khoản.





“Quan điểm cá nhân của tôi cho rằng Facebook là nơi không phù hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi, nhưng Facebook thậm chí không duy trì chính sách hợp lý để ngăn ngừa những trẻ em dưới 13 tuổi tham gia” - Hilary Carmichael, luật sư của người bố kể trên cho biết - “Một vài cách thức để kiểm tra tuổi, như câu hỏi về số hộ chiếu sẽ là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả mà Facebook có thể áp dụng”.





Theo Charmichael, các bức ảnh mà cô con gái đăng tải lên Facebook trong động tác “hoàn toàn khiêu gợi” và gương mặt ở trạng thái “trang điểm mạnh”, khiến cô bé xuất hiện ở độ tuổi già hơn 12 của mình.





Được biết, cô bé còn đăng tải lên Facebook địa chỉ nhà và trường học của mình.

Nhiều vị phụ huynh đã đổ tội cho Facebook vì sự hư hỏng của con (Ảnh minh họa)

Đơn kiện đã được nạp lên Tòa án tối cao tại thủ đô Belfast của Bắc Ai-len, cáo buộc rằng Facebook là mạng xã hội tạo ra nguy cơ “gây hại về tình dục và thể chất” cho 1 cô gái “ngây thơ”.





Luật sư Charmichael cho biết nếu Facebook không xóa tài khoản của cô bé thì vụ kiện sẽ hứa hẹn được mở rộng hơn với yêu cầu 1 lệnh cấm hoàn toàn Facebook hoạt động tại Bắc Ai-len.





Bà Charmichael thậm chí còn tạo 1 trang web với tên gọi “Trẻ em trên Facebook”, nhằm tìm kiếm các vị phụ huynh khác cũng có cùng quan điểm rằng con cái của họ có thể bị xâm hại khi tham gia Facebook.





Hiện Facebook chưa có bất kỳ bình luận nào về vụ kiện.

Nhiều người ví Facebook như “chất gây nghiện” cho giới trẻ (Ảnh minh họa)

Vụ kiện này cũng đã làm dấy lên 1 câu hỏi: Ai là người có trách nhiệm với những hậu quả khi trẻ em tham gia Facebook? Do các bậc phụ huynh, do Facebook hay do cả 2?





Trong năm 2008, cựu thẩm phán bang New York, Chris Cuomo (bây giờ là thống đốc bang) đã nhận xét về Facebook như là “một thanh nam châm đối với giới trẻ”. Tuy nhiên, cựu Giám đốc bảo mật của Facebook, Chris Kelly lại cho rằng, chính các bậc phụ huynh mới chịu trách nhiệm cho hành động của con mình.





“Một trong những điều mà các bậc phụ huynh cần làm là giáo dục trẻ em không gặp mặt những ai mà chúng chỉ quen biết trên môi trường trực tuyến, và nói cho bố mẹ biết chúng sẽ đi đâu, làm gì và xem cha mẹ như những người cố vấn trong cuộc sống của con em mình” - Kelly cho biết.

Theo T.Thủy (Dân trí / DigitalTrends)