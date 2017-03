Trong hằng hà sa số các sản phẩm đó, Windows 7, vi xử lý laptop và Google Android là những cái tên thống trị báo giới.

1. Chạm tay vào Windows 7

Hôm qua, Microsoft thông báo hệ điều hành mới nhất của hãng sẽ đến tay người dùng toàn cầu vào 22/10 tới đây. Đồng thời, hãng cũng cung cấp một dịch vụ nâng cấp có tên Windows Upgrade Option để phục vụ những ai đang dùng Windows. Thông tin cụ thể hơn về chương trình này sẽ được tiết lộ trong bài diễn thuyết của Phó Chủ tịch Steve Guggenheimer vào cuối Triển lãm.

Một số máy tính trang bị màn hình cảm ứng và cài đặt phiên bản beta của Windows 7 cũng được mang đến trưng bày tại Computex năm nay, trong số này có mẫu PC tất cả trong một MSI AE2201.

2. ECS T800: Kẻ hủy diệt Vaio P-series?

Elitegroup Computer Systems (ECS) đã trình diễn mẫu netbook đầu tiên của mình với đặc điểm đáng chú ý nhất là sử dụng hệ điều hành Google Android.

T800 được trang bị một màn hình 8,9 inch, chip OMAP 3 của Texas Instrument (với lõi xử lý ARM giá rẻ), một bàn phím nhỏ gọn và nặng chưa đầy 1 kg, bất chấp lớp vỏ bằng kim loại của nó.

ECS là một hãng chuyên sản xuất gia công, nên nhiều khả năng họ sẽ phân phối ECS T800 thông qua các mạng di động hoặc các thương hiệu PC lớn hơn. Đại diện của ECS tiết lộ thiết bị này sẽ xuất xưởng trong quý IV với giá chưa đến 500USD.

3. Nvidia Ion và Tegra Graphics

Nvidia vừa mở một đợt tấn công tổng lực nhằm vào điểm yếu chí mạng của đối thủ Intel: lẹt đẹt trên địa hạt đồ họa tích hợp. Khoảng 20 mẫu netbook, PC tất cả trong một, nettop và bo mạch chủ sử dụng nền tảng chip Nvidia Ion đã đồng loạt ra mắt tại Computex 2009, như một dịp hiếm có để phô trương thanh thế và sức mạnh cho Nvidia.

Chưa hết, hãng còn trưng bày một loạt thiết bị truy cập Internet di động (MID) do các đối tác lắp ráp, dựa trên nền tảng "máy-tính-trong-lòng-một-con-chip" Tegra. Nhờ chính sách trợ giá của các mạng viễn thông, những chiếc laptop Tegra có thể rẻ giật mình tới 99 USD khi chúng đáp xuống thị trường vào cuối năm nay. Chúng sẽ phải đối đầu với những sản phẩm tương tự sử dụng nền tảng chip Snapdragon của Qualcomm.

4. Qualcomm trình diễn máy tính Eee đầu tiên dựa trên Android

Trong ngày triển lãm đầu tiên, Qualcomm đã chỉ cho thế giới mẫu máy tính Eee đầu tiên cài đặt hệ điều hành nguồn mở Android của gã khổng lồ tìm kiếm Google. Chiếc Eee PC này, mặc dù vậy, lại không sử dụng chip của Intel hay Nvidia mà lựa chọn nền tảng Snapdragon đình đám của Qualcomm.

Được Qualcomm gọi là "smartbook", thiết bị này sở hữu một màn hình 10 inch nhưng lại mỏng hơn và nhẹ hơn các mẫu máy tính Eee Atom/Windows XP hiện tại. Nguyên do là vì chip Snapdragon có cơ chế tự làm mát đặc biệt và không cần tới quạt gió. Nghe có vẻ rất tuyệt phải không?

Mặc dù vậy, các quan chức của Asus, hãng trực tiếp sản xuất ra netbook và máy tính Eee lại câm lặng như hến khi được hỏi về ý định theo đuổi Android. "Chúng tôi chưa phát triển xong Eee PC với Android vì công nghệ này chưa thực sự hoàn thiện", đó là lời duy nhất người ta nghe được từ ông Jonathan Tsang, Phó Chủ tịch Asustek.

5. Acer Aspire One là netbook Android đầu tiên

Acer dự định xuất xưởng mẫu netbook Aspire One đầu tiên cài đặt hệ điều hành di động Google Android trong quý III năm nay. Thiế bị này vẫn sử dụng chip Intel Atom như bất cứ một model Aspire One nào khác và trang bị màn hình 10 inch. Tuy nhiên, để an toàn, Acer vẫn bày bán một phiên bản "song sinh" nhưng sử dụng Windows XP của Microsoft.

6. Laptop điện áp siêu thấp

Gã khổng lồ chip Intel đã mang đến triển lãm một số mẫu laptop sử dụng chip điện áp siêu thấp (CULV) do hãng sản xuất. Pentium SU2700 nhắm đến hạng mục laptop siêu mỏng mới xuất hiện: nhẹ như netbook nhưng màn hình lớn hơn và sức mạnh điện toán cũng hoành tráng hơn.

Trong ảnh là mẫu Booktop M1305 do Gigabyte sản xuất, cài đặt Windows 7 và sử dụng chip CULV. Chip điện áp siêu thấp có thể giúp các hãng giảm giá bán laptop, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa laptop (giá bán trung bình 1000 USD) với netbook (250 USD).

7. AMD thách thức Intel với chip lõi kép Neo

AMD vừa tung ra thị trường vi xử lý Athlon Neo lõi kép - đối thủ của các dòng vi xử lý điện áp siêu thấp mới của Intel. Neo cũng là một phần trong nền tảng Congo sắp xuất xưởng của AMD, nhắm đến laptop siêu mỏng. Trước đây, HP từng cho ra lò một mẫu laptop Pavilion dv2 với Neo đơn lõi và hãng dự định sẽ làm mới lại model này bằng Athlon Neo lõi kép.

8. Smartphone Android đầu tiên của Garmin-Asus sẽ trình làng vào năm tới

Liên doanh Garmin - Asus dự định sẽ cho ra lò mẫu smartphone đầu tiên vào quý I/2010, với đặc trưng nổi bật nhất là sử dụng hệ điều hành miễn phí Google Android. Cả hai hãng đều hy vọng dịch vụ dẫn đường của họ sẽ giúp cho ý tưởng smartphone Android thêm phần lôi cuốn. Bạn sẽ có thể sử dụng công nghệ Garmin GPS để ghi lại địa điểm chụp mọi bức ảnh, đồng thời tìm kiếm thông tin về đường đi lối lại hết sức cụ thể.