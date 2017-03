Đại diện Cốc Cốc trao đổi về tính năng của Cờ Rôm +. Ảnh: H.P

Theo đó, dựa trên công nghệ xử lý tiếng Việt của Cốc Cốc, Cờ Rôm+ có khả năng hiểu được nội dung của các đoạn văn bản không dấu mà người dùng gõ trên Internet khi chat, comment, viết email, blog... và sau đó tự động thêm dấu vào đoạn văn bản với độ chính xác lên đến 99%.

“Độ dài văn bản mà Cờ Rôm+ có thể xử lý trong vòng nửa giây lên tới vài nghìn từ”, ông Dương Minh Tuấn, đại diện Cốc Cốc tại Việt Nam cho hay, đồng thời kỳ vọng tính năng này sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm Internet cho người dùng, giúp tăng 50% tốc độ gõ phím cho người dùng thông thường (không thành thạo kỹ năng gõ 10 ngón) và 20% cho người dùng thành thạo gõ 10 ngón.

Với Cờ Rôm+, người dùng còn có thể truy cập Facebook dễ dàng mà không cần đổi DNS hay sử dụng phần mềm bên ngoài như Hotspot hay Ultrasulf, tránh được các trải nghiệm khó chịu như mạng chậm hay quảng cáo từ bên thứ 3; Cờ Rôm+ có khả năng tải mọi loại dữ liệu với độ tốc có thể nhanh gấp 8 lần một trình duyệt thông thường.

Thử khả năng tự điền dấu tiếng Việt của Cờ Rôm+ trên Facebook.

Đáng chú ý, trình duyệt này cũng tự động khôi phục download những file bị lỗi trong quá trình tải xuống (với những tính năng như trên, Cờ Rôm+ có thể thay thế Internet Download Manager vốn quen thuộc tại Việt Nam).

Liên quan đến tên gọi “Cờ Rôm +”, đại diện Cốc Cốc bày tỏ do đây là một sản phẩm được phát triển trên nền tảng mã nguồn mở Chromium. Do mã nguồn này cũng là nền tảng của Google Chrome nên đây cũng là lý do Cốc Cốc chọn tên gọi Cờ Rôm+ nhằm tạo cảm giác quen thuộc cho người dùng Việt Nam.

“Hiện nay Cờ Rôm + mới có phiên bản dành cho máy tính, sắp tới sẽ có thêm phiên bản cho mobile. Chúng tôi kỳ vọng hết năm 2013 Cờ Rôm + sẽ có trên 1 triệu người dùng tại Việt Nam”, đại diện Cốc Cốc bày tỏ.

Theo Phan Minh (ICTnews)