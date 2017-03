Apple đang có những dấu hiệu chững lại sau một thời gian dài “thống trị” trên thị trường di động. Mới đây nhất trong phiên mở cửa thị trường chứng khoán đầu tuần, giá trị cổ phiếu của Apple đã sụt giảm 4%, xuống dưới mức 500USD/cổ phiếu. Đây là mức thấp nhất kể từ thời điểm cổ phiếu của Apple vượt qua mốc 500USD vào tháng 2 năm ngoái.

Cổ phiếu Apple đã lọt qua mốc 500USD lần đầu tiên trong gần 1 năm qua



Cổ phiếu Apple bị lao dốc sau khi tờ báo The Wall Street Journal dẫn lời nhiều nguồn tin thân cận cũng như các chuyên gia phân tích thị trường cho biết Apple đã phải cắt giảm nguồn linh kiện iPhone 5 đặt hàng từ các đối tác sản xuất bởi doanh số của iPhone thế hệ mới không đạt được như mong đợi ban đầu của Apple.



Các nguồn tin giấu tên của The Wall Street Journal cũng tiết lộ rằng Apple đã phải giảm lượng đặt hàng linh kiện để sản xuất iPhone 5 xuống chỉ còn một nửa trong quý I/2013 so với ban đầu.



Đây là một thông tin khá bất ngờ, bởi lẽ ngay từ thời điểm ra mắt, iPhone 5 đã trở thành sản phẩm “hot” rất được quan tâm. Kể từ thời điểm trình làng vào tháng 9 năm ngoái, iPhone 5 đã nhanh chóng nhận được hơn 2 triệu đơn đặt hàng trướng chỉ trong ngày đầu tiên. Sau đó, iPhone 5 cũng đã lập kỷ lục doanh thu chỉ trong 3 ngày cuối tuần sau khi chính thức được lên kệ.



Việc Apple giữ im lặng trước những tin đồn liên quan đến mình càng góp phần làm cho các nhà đầu tư cảm thấy bất an hơn, dẫn đến việc giá trị cổ phiếu của “Quả táo” bị sụt giảm. Vào thời điểm hiện tại khi thực hiện bài viết, giá trị cổ phiếu của Apple đã có dấu hiệu phục hồi và đạt 503USD/cổ phiếu.



Apple dự kiến sẽ công bố báo cáo doanh thu của quý đầu tiên trong năm 2013 (theo năm tài chính của Apple) vào ngày 23/1 tới đây, trong đó sẽ bao gồm doanh số của iPhone 5 trong thời gian kỳ nghỉ lễ cuối năm 2012 vừa qua. Theo thông tin từ hãng tin Fortune, các chuyên gia dự đoán Apple đã bán được khoảng 49,5 triệu iPhone trong quý vừa qua, trong khi bản thân Apple ước tính hãng chỉ bán được khoảng 47,8 triệu máy, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.



Mặc dù doanh số iPhone 5 vẫn đạt ở mức cao, thị phần của Apple liên tục giảm vì sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, đặc biệt từ các hãng sản xuất sử dụng nền tảng Android của Google mà Samsung là “đối thủ nặng ký” nhất.



Mới đây, Samsung vừa công bố thông tin dòng smartphone Galaxy S của hãng đã cán mốc 100 triệu máy tiêu thụ trên toàn cầu, chỉ sau 2 năm 7 tháng kể từ phiên bản đầu tiên được lên kệ. Trước đó, iPhone của Apple phải mất đến 4 năm mới đạt được cột mốc này.



Theo thông tin từ hãng thống kê thị trường IDC, hiện Apple đang chiếm giữa hơn 14% thị phần smartphone toàn cầu trong quý III/2012, giảm đi so với 23% thị phần trong quý IV/2011. Cũng theo IDC, hiện smartphone dùng nền tảng Android chiếm đến 75% thị phần toàn cầu trong quý 3/2012, so với 58% của cùng kỳ năm 2011.



Google cho biết hiện có hơn 500 triệu thiết bị chạy Android đã được kích hoạt kể từ thời điểm “gã khổng lồ tìm kiếm” ra mắt nền tảng di động này lần đầu tiên vào 4 năm trước. Còn Apple hiện ước tính đã bán được 271 triệu chiết iPhone tính đến tháng 9 năm ngoái.

Theo T.Thủy (Dân trí)