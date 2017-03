Màn ra mắt của iPad Mini là một sự thay đổi đáng chú ý của gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, giống như máy tính và máy tính xách tay, Apple vẫn cố gắng để duy trì vị trí của hãng là một nhà sản xuất máy tính chất lượng cao với những sản phẩm đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Do đó, giá bán lẻ của iPad mini cao hơn hẳn so với các mẫu máy tính bảng cỡ nhỏ khác hiện đã có mặt trên thị trường. Điển hình như Kindle Fire của Amazon chỉ được bán với mức giá khởi điểm là 150 USD.





Tuy nhiên, chiến lược của Apple dường như không ăn nhập với kỳ vọng của phố Wall. Đầu giờ chiều 23/10 (theo giờ Mỹ), giá cổ phiếu Apple đi ngang nhưng đã nhanh chóng giảm hơn 3% vào phiên cuối ngày để đóng cửa ở mức 613,39 USD. Nguyên nhân là do giá bán lẻ khởi điểm của iPad mini ở mức 329 USD, cao hơn so với những dự đoán trước đây mà hầu hết các nhà phân tích đã đưa ra.

Cổ phiếu Apple rớt giá sau màn ra mắt của iPad mini

Nếu như cổ phiếu của Apple bị rớt giá thì ngược lại, sau màn ra mắt của iPad mini, cổ phiếu của Amazon lại tăng gần 1% lên 235,27 USD. Cổ phiếu của Google, một đối thủ nặng kí của Apple trong phân khúc máy tính bảng giá rẻ cũng tăng gần 1% lên 682,92 USD.





Michael Allenson, một nhà phân tích công nghệ cao tại Maritz Research nói rằng ông gặp khó khăn khi xác định những đối tượng sẽ mua iPad mini.





"Những ai sẽ mua iPad mini? Và họ sẽ sử dụng nó cho việc gì? Tôi không thấy thiết bị này đủ sức khác biệt", Michael Allenson nói.





iPad mini được trang bị màn hình 7,9 inch, nhỏ hơn màn hình 9,5 inch của iPad nhưng lớn hơn so với các đối thủ cùng phân khúc với màn hình nhỏ 7 inch. Chiếc máy tính bảng mới này sẽ bắt đầu được phát hành ra thị trường vào ngày 2/11.