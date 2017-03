Phần mềm Việt Nam “PR” rất kém Theo nhận định của ông Nguyễn Hữu Lệ, một trong những yếu tố khiến phần mềm Việt Nam chưa thành công là không quan tâm cung cấp thông tin về năng lực của ngành, đặc biệt là thông tin bằng tiếng Anh và Pháp. Ví dụ, nếu một khách hàng nước ngoài muốn tìm hiểu về phần mềm Việt Nam, khi họ vào Google tìm kiếm cụm từ “Vietnam Outsourcing” thì may ra có vài ba công ty làm phần mềm của Việt Nam nổi lên trang đầu. Ngoài vai trò của các doanh nghiệp làm phần mềm, một phần còn do các hiệp hội ngành nghề như Vinasa không làm tròn trách nhiệm cập nhật thông tin cung cấp cho khách hàng nước ngoài. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Vinasa thừa nhận Việt Nam chưa quan tâm đến tiếp thị, xây dựng thương hiệu cho ngành phần mềm. Để thúc đẩy thông tin về phần mềm Việt Nam ra quốc tế, Chủ tịch Vinasa cho rằng Chính phủ phải tổ chức các hội thảo quốc tế ở Việt Nam và có tham luận về phần mềm Việt Nam ở các hội thảo quốc tế. Nhiều trường bị điểm 0 về lập trình Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam cảnh báo nếu không nhanh chóng đẩy mạnh chất lượng đào tạo nhân lực CNTT, thảm cảnh doanh nghiệp phải tái đào tạo lại nhiều tháng sẽ trở nên phổ biến ở Việt Nam. Qua các kỳ Olympic tin học toàn quốc do Hội Tin học Việt Nam tổ chức hàng năm, ông Long cho biết có nhiều trường bị điểm 0 trong các môn thi về kiến thức lập trình. Trong khi đó, lập trình là kiến thức cơ bản nhất trong đào tạo CNTT. Mặc dù cả nước hiện có khoảng 270 trường (cao đẳng và đại học) có chuyên ngành đào tạo CNTT nhưng chỉ có gần 100 trường dám cử sinh viên đi thi lập trình và trong số này không có một trường đại học nào ở các địa phương. Theo ông Long, điều đó lý giải vì sao các trung tâm đào tạo kỹ năng lập trình như Aptech lại thu hút đông sinh viên các trường khác như thế. Theo thống kê của Aptech, khoảng 70% những người theo học tại Aptech là những người đang theo học tại các trường đại học, trong đó có những trường công nghệ như Đại học Bách Khoa hay Đại học Công nghệ Hà Nội.