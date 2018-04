Cookie là đoạn văn bản được tạo ra để lưu thông tin (tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập) trên trình duyệt, giúp người dùng có thể truy cập nhanh hơn vào những lần sau mà không cần thực hiện lại các thao tác trước đó.

5 ứng dụng nên gỡ ngay lập tức khỏi smartphone (PLO)- Ngoài việc tốn dung lượng lưu trữ, các ứng dụng dư thừa còn ảnh hưởng đến hiệu suất smartphone. Dưới đây là danh sách năm ứng dụng bạn nên gỡ bỏ ngay lập tức.

Cụ thể, thành viên Trần Văn Hòa đã đăng tải video cảnh báo khi người dùng về việc Cốc Cốc thu thập cookies của người dùng và chuyển về máy chủ từ xa.





Theo đó, thành viên này đã sử dụng tiện ích Ninja Fast Login Facebook để đăng nhập nhanh vào Facebook. Anh phát hiện cookies lưu thông tin đăng nhập được chuyển về máy chủ do Cốc Cốc đăng kí.





Tuy nhiên, một ngày sau khi đăng tải video, Trần Văn Hòa đã lên tiếng đính chính về vụ việc như sau: “Xin lỗi tất cả mọi người, sáng nay mình có kiểm tra kĩ lại thì chính xác là do tính năng Spellcheck của Cốc Cốc gửi text lên server. (chắc để kiểm tra lỗi chính tả) trong khi đó tiện ích Ninja Fast Login Facebook của mình copy cookies Facebook để đăng nhập tài khoản. Điều này đã làm vô tình là gửi thông tin cookies lên :( Do mình test không kĩ, video chỉ đúng khi bạn copy cookies còn ngược lại thì sai hoàn toàn. Mong anh em bỏ qua cho sai sót không đáng có của mình”.

Cụ thể, nguyên nhân là do tiện ích Ninja Fast Login Facebook đã sao chép lại cookies để đăng nhập Facebook nhanh hơn. Trong khi đó, tính năng Spellcheck trên trình duyệt sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu trong clipboard nếu bạn gõ, sao chép hoặc dán dữ liệu, và chuyển mọi thứ về server để kiểm tra chính tả. Điều này vô tình đã khiến cookies Facebook được Ninja Fast Login Facebook sao chép bị gửi về máy chủ như trong video.





Đại diện phía Cốc Cốc đã lên tiếng về sự việc, đồng thời khuyến cáo người dùng không nên sử dụng tiện ích Ninja Fast Login Facebook hoặc Spellcheck ở thời điểm hiện tại.

Nếu muốn vô hiệu hóa tính năng Spellcheck (kiểm tra chính tả) trên trình duyệt Cốc Cốc, người dùng chỉ cần gõ coccoc://settings, chọn Privacy (riêng tư) và vô hiệu hóa tùy chọn Use a web service to help resolve spelling errors (sử dụng dịch vụ web để giúp giải quyết lỗi chính tả).





Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

7 điều bạn có thể làm với camera điện thoại (PLO)- Ngoài hai tính năng cơ bản là chụp ảnh và quay video, người dùng còn có thể tận dụng camera trên smartphone để nạp card, tra cứu thông tin hàng hóa, dịch ngôn ngữ theo thời gian thực...

MINH HOÀNG