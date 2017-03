Bảy năm “thai nghén”

Bây giờ, mỗi khi nhắc đến hệ thống “Thông báo khách lưu trú qua mạng Internet” trên địa chỉ www.catphue.vn thì từ du khách đến các chủ khách sạn, nhà nghỉ tại Tp. Huế đều trầm trồ khen ngợi về tính ưu việt và hiệu quả của nó. Nhưng ít ai biết, để ý tưởng này thành hiện thực, các đồng chí công an Tp. Huế đã phải mất bảy năm trời trăn trở… Đến năm 2008, với sự phối hợp của nhóm Giải pháp Tin học hoá quản lý doanh nghiệp thuộc Huesoft, họ mới bước đầu hoàn thành việc ứng dụng CNTT trong lộ trình đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công tác quản lý khách lưu trú của cơ quan công an trên địa bàn Tp Huế theo phương châm “giành những gì tốt nhất cho nhân dân”.

Một nhân viên lễ tân đang làm việc tại khách sạn Hương Giang (Huế) cho biết, trước khi có hệ thống “Thông báo khách lưu trú qua mạng Internet” trên địa chỉ www.catphue.vn, việc đăng ký lưu trú trên địa bàn thực hiện bằng phương pháp thủ công rất khó khăn, phiền hà. Sau khi khách đặt phòng và trình báo giấy tờ, khách sạn phải cử nhân viên tức tốc đến Công an thành phố khai báo, đăng ký lưu trú. Nhiều lúc khách đến sau giờ khách sạn đã làm xong thủ tục đăng ký, nhân viên khách sạn lại phải đi đăng ký lại...

Trăn trở với hình thức quản lý gây phiền hà cho du khách, năm 2002, Công an Tp. Huế đã mạnh dạn xin cấp trên triển khai phương án đăng ký lưu trú qua hệ thống điện thoại, tiếp đó khi có Luật Cư trú ra đời, họ đã cho ra đời và thử nghiệm hệ thống “Thông báo khách lưu trú qua mạng Internet”. Ngày 2/4/2008, hệ thống “thông báo khách lưu trú qua mạng Internet” trên địa chỉ www.catphue.vn chính thức được ứng dụng rộng rãi. Theo đó, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ gia đình có người đến lưu trú sẽ đăng ký thông báo lưu trú thông qua mạng Internet, không phải đến trình báo hoặc gọi điện thoại trình báo với cơ quan công an như trước đây. Các chủ kinh doanh và hộ gia đình giờ đây chỉ việc cập nhật trực tiếp vào máy chủ của công an thành phố những thông tin cá nhân về người lưu trú theo quy định của Luật Cư trú.

Kết quả ban đầu

Hiện tại, Huế đã trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, là thành phố Festival đặc trưng mang tầm quốc tế của Việt Nam nên lượng khách lưu trú thường xuyên rất lớn, trong đó chủ yếu là khách du lịch lưu trú tại 190 khách sạn, nhà nghỉ. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên của ứng dụng CNTT vào việc quản lý khách lưu trú là phải đảm bảo được tính an toàn thông tin khi các đơn vị kinh doanh khách lưu trú đăng ký qua hệ thống www.catphue.vn. Muốn vậy, hệ thống này phải đảm bảo các nguyên tắc: Đơn giản trong triển khai, sử dụng; Công cụ cập nhật thông tin đăng ký mạnh, dễ dùng; Nền tảng công nghệ mới, có tính bảo mật an toàn cao… Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và các đơn vị kinh doanh khách lưu trú trên địa bàn, hệ thống này còn phát huy nhiều tính ưu việt như tạo mối liên kết giữa các sở ban ngành hay thống kê chính xác số liệu khách lưu trú để cơ quan chức năng hoạch định chính sách phát triển thế mạnh du lịch, dịch vụ của địa phương… Minh chứng rõ nét nhất là hệ thống này đã và đang đảm bảo thông tin nhanh, chính xác nhất khi ngành chức năng tăng cường công tác phát hiện, kiểm tra những vị khách có nguy cơ mắc dịch H1N1 đến từ các nước có dịch.

Thượng tá Đặng Quang, Trưởng Công an Tp. Huế nhìn nhận, sau một năm vận hành hệ thống “Thông báo khách lưu trú qua mạng Internet” trên địa chỉ www.catphue.vn, 98% khách sạn có sao, nhà nghỉ trên địa bàn đều thực hiện nghiêm túc việc khai báo lưu trú. Thời gian tới, nếu cấp trên cho phép, đơn vị sẽ hoàn thiện hệ thống server, tiến tới triển khai ứng dụng CNTT để quản lý khách tạm trú, cư trú, kể cả công khai những kết quả đăng ký hộ khẩu, đăng ký xe máy… trên địa bàn các phường, xã thuộc Tp. Huế.