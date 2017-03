Không giống như dăm ba câu chuyện lừa đảo hay các màn "đồ sát" của những bang hội giang hồ trên game online, 3 câu chuyện dưới đây là những hình ảnh đẹp về “bang hội” và những hiệp khách hành online.

Một topic trên diễn đàn Web trẻ thơ thu hút cả ngàn thành viên tham gia cùng lúc có tên là "Cha, con, một bình sữa và bốn liều ma túy", lấy tựa của một bài báo là một trong những câu chuyện thấm đẫm tình yêu thương của một “bang hội” và những hiệp khách online.

Người cha nghiện ma túy để đủ cữ 4 liều chích một ngày đã mang đứa con trai bé bỏng, bệnh tật chưa đầy 2 tuổi lê la đi ăn xin ở thành phố Hải Phòng. Xin được đủ tiền chích 4 liều thuốc cho cha, thì suất của con chỉ còn 1 bình sữa từ sáng tới tối. Những câu chuyện và hình ảnh của cháu bé chuyển về từ các thành viên Hải Phòng đã khiến topic của những bà mẹ trẻ ngập tràn nước mắt và họ đã lập ra một hội quán chia sẻ cả vật chất và tình thương cho cả 2 cha con cháu bé.

“Mình vừa đi thanh toán tiền cơm cho 2 bố con về. Tháng này = 31 ngày - 5 chủ nhật không ăn = 26 ngày x 12.000 = 312.000đồng”, thành viên Mẹ Chip Tom Bi tại Hải Phòng báo cáo sau khi được Hội quán phân công. Họ bàn nhau xin cho người cha đi cai nghiện theo chương trình miễn phí của thành phố, cắt cử thăm nom cháu bé đau ốm thường xuyên do bị nhiễm HIV.

Không xuất phát từ câu chuyện thấm đẫm tình người như thế, tình huống để “bang hội” và những những hiệp khách trên mạng mua bán trực tuyến Muare lại bắt đầu bằng sự bất bình với những kẻ móc túi bất lương tại bến xe bus trường Đại học Giao thông vận tải trong một video clip của báo VietNamNet.

Một thành viên mạng này đã phẫn nộ lập topic kêu gọi thành lập hội săn bắt cướp tại bến xe và được đông đảo thành viên tham gia. Số lượng thành viên đăng ký tham gia vào topic lên tới hàng chục người với đủ mọi lứa tuổi và thành phần khác nhau, không quen biết nhau. Hợp lại thành một nhóm gần 20 người, họ cắt cử phân công nhau từng nhiệm vụ như canh chừng, quan sát và chú ý những đối tượng khả nghi để các nhóm hành động làm nhiệm vụ

Sự nhiệt tình đã có kết quả, với chiến công đầu tiên là hình ảnh đăng tải các thành viên áp giải một tên trộm vặt tại bến xe về đồn công an, với đầy đủ chứng cớ từ tay máy quay được bố trí kín đáo do một thành viên nữ đảm trách. Chiến công gần đây nhất của các thành viên là việc bắt được một tên cướp giật tại địa bàn Láng Hạ và bàn giao cho công an phường sở tại để lấy lời khai.

Còn tại diễn đàn mạng TTVNOL, hoạt động của Câu lạc bộ tháng 5 là một minh chứng tiêu biểu cho những hoạt động thiện nguyện của "hội hè online". Từ việc phổ biến thông tin từ thiện như phẫu thuật miễn phí, cho tới tổ chức các buổi hoạt động quyên góp, và dạy học cho trẻ em làng S.O.S. Các khoản chi tiêu tài chính cũng đều được niêm yết minh bạch để tạo niềm tin cho các thành viên tham gia. Các điểm offline thường kỳ của CLB cũng là những làng trẻ em và các địa điểm như nhà tình thương, chùa dưỡng dục như Bồ Đề, làng Canh.

Rõ ràng, một thực tế là không phải cứ hội hè là xấu. Công cụ do con người làm ra, mạng xã hội là nơi tập trung đủ thành phần với những cá thể khác biệt. Điều quan trọng là làm sao để hướng thiện và định hướng được người dùng vào những mục đích cụ thể, có chiều sâu, thay vì chỉ là những buổi offline chơi bời và những tình huống khó lường.