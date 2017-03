Nguyễn Đặng Việt Anh trong ngày nhận phần thưởng cho các thạc sĩ, tiến sĩ xuất sắc tại MIT.

Gần đây có một bài báo giải thích tại sao Google lại tài trợ 300 triệu USD cho Firefox mặc dù Firefox là trình duyệt lớn cạnh tranh với trình duyệt Chrome của Google. Mình rất tán thành với quan điểm của bài báo. Đó là, sau khi Chrome và Firefox ra đời thì Internet Explorer và các trình duyệt khác mới nhanh chóng nâng cấp, đầu tư và bây giờ tất cả mọi người có thể nghe nhạc, chơi game, soạn thảo văn bản, vẽ tranh, làm phim ngay trên trình duyệt mà không phải cài phần mềm hay trả xu nào. Những nỗ lực này đã thực sự đem sức mạnh của công nghệ đến với tay con người một cách dễ dàng nhất dù bạn ở bất cứ nơi đâu, giàu hay nghèo. Các sản phẩm khác của Google luôn vậy, từ Gmail đến Google Maps hay Youtube.





Choáng nhất là việc các bạn đồng nghiệp cứ nhắc mình đừng cố đọc tài liệu, nghiên cứu hệ thống làm gì, làm thật luôn đi. Các bạn còn trao toàn quyền cho mình truy cập và sửa đổi hệ thống thoải mái nữa. Nghe thật là khó vì mình vừa vào biết gì đâu mà sửa? Mà sửa lỡ hỏng thì sao? Và đúng là mình đã sửa hỏng thật. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà mình học nhanh hơn nhiều.



Cả công ty tràn ngập không khí sáng tạo, luôn tìm kiếm những ý tưởng có thể thay đổi cuộc sống. Các sáng kiến được đưa ra và được làm ngay kể cả có đóng góp kinh tế cho công ty hay không. Kết quả là một môi trường vô cùng thoải mái và cảm giác không có gì là không thể làm được. Những tưởng công ty càng to càng cồng kềnh nhưng Google lại là nơi làm việc thoải mái nhất.



Hàng tuần đều có buổi uống bia của toàn bộ công ty (10.000 người ở trụ sở chính, 30.000 người ở khắp thế giới). Vào hôm này, ban giám đốc các bộ phận khác nhau sẽ tổng kết những chuyện xảy ra trong tuần, thông báo những hướng đi mới, kể những câu chuyện vui. Mọi người trong công ty, kể cả mình mới vào, đều có thể chạy ra cầm mic đặt bất cứ câu hỏi nào.





Ngồi uống cốc bia tươi, ăn miếng khoai lang nướng giòn tan với rau thơm nhúng vào nước sốt cay cay tự chế của bếp trưởng, lắng nghe lời thổ lộ đóng góp chân thành của mọi người, và hò reo khi một sản phẩm hay một chức năng được người dùng chào đón là ấn tượng không thể quên trong buổi thứ sáu đầu tiên đi làm của mình.

Tác giả Việt Anh phía trước văn phòng làm việc tại Google.



Một tháng trôi qua nhanh và mình học được không ít điều, chứng kiến nhiều sự kiện. Đúng là công việc không dễ dàng. Có một điều mình thấy học được lớn nhất ở MIT là “bầu trời cũng không phải là giới hạn” (The sky is not the LIMIT). Đó cũng chính là điều mình cảm thấy ở Google. Mình tin là nếu mình luôn chịu khó thử sức và không bỏ cuộc thì mình sẽ có thể làm được. Nếu có thể cho lời khuyên cho các bạn học sinh và sinh viên quan tâm đến IT ở nhà, thì mình rất muốn các bạn mở máy, download các công cụ làm app miễn phí (Android, Windows Phone Express) và làm ngay một ứng dụng app di động đầu tiên, dù là hello world hay là phần mềm tính tiền đi chợ. Nếu thích web hơn thì search ngay hàng nghìn ví dụ HTML5 hay ho trên mạng. Di động và interrnet đều là thứ gần gũi nhất và có tiềm năng nhiều kinh khủng. Hãy thử làm và thay đổi cuộc sống ngay xung quanh mình. Ngay bây giờ.



Có một câu hỏi là Google có bắt mình sử dụng điện thoại Android hay không. Không. Google không bắt mình phải dùng dòng điện thoại cụ thể nào cả. Mặc dù hiện giờ mình đang dùng Galaxy Nexus cài các phiên bản bí mật mới của Android, nhưng chiếc điện thoại mình thích nhất là Samsung Focus chạy Windows Phone. Mình từng đem cái Windows Phone của mình ra để tranh luận trực tiếp với mọi người trong nhóm Android rồi. Món quà mình mong muốn nhất từ ông già Noel là chiếc Nokia N9, nhưng chắc lớn rồi nhường suất cho các em nhỏ thôi. Mình sẽ tự kiếm Nokia N9 và mình sẽ làm nên các thứ giúp ích cho xã hội.

Nguyễn Đặng Việt Anh sinh năm 1988, hiện là kỹ sư phần mềm tại Google. Bạn là cựu học sinh trường Hà Nội Amsterdam, du học Mỹ từ cuối năm lớp 11. Sau khi hoàn tất trung học, bạn dành học bổng 200.000 USD tại ngôi trường danh tiếng MIT (Mỹ). Sau 5 năm học vượt, Việt Anh đã dành được bằng thạc sĩ. Việt Anh chọn làm việc tại Google dù được cả hai công ty lớn là Facebook và Microsoft nhận vào. Việt Anh cũng đồng thời là cháu ruột của nữ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.



Thep Việt Anh (eChip Mobile / VNN)