“Ngày an toàn thông tin Việt Nam” tại TP.HCM được chủ trì bởi Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA phía Nam), Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM dưới sự bảo trợ của UBND TP.HCM.

Năm 2011 này, “Ngày an toàn thông tin Việt Nam” lần thứ 4 với chủ đề: “An toàn thông tin số – nền tảng của nước mạnh về công nghệ thông tin” sẽ tiếp tục đề cập đến sự phát triển hạ tầng công nghệ an ninh bảo mật, các giải pháp và ứng dụng mới nhất, các vấn đề thời sự cấp bách nhằm nâng cao nhận thức và cảnh báo về an toàn thông tin.

Sự kiện "Ngày an toàn thông tin 2011" sẽ bắt đầu bằng cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin” dành cho sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Đây là lần thứ 4, VNISA phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi. Cuộc thi đã được đông đảo sinh viên quan tâm, yêu thích, đồng thời là nơi phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên môn giỏi trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Hội thảo “Ngày an toàn thông tin Việt Nam” tổ chức vào ngày 18-11-2011, bên cạnh nội dung báo cáo còn có khu vực trưng bày triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin và an toàn thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp. Ngoài ra còn có các hoạt động thể thao giao lưu giữa các cơ quan, doanh nghiệp và các khách mời, các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thông tin.

"Ngày an toàn thông tin năm 2011" dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách mời là lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông phía Nam, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; các chuyên gia an toàn thông tin và công nghệ thông tin, các nhà cung cấp giải pháp, công nghệ; các cơ quan truyền thông báo đài.

TÂM BẢO