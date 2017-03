Đây là lần thứ 11 Banking Vietnam được Cục Công nghệ Tin học (ITDB), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) tổ chức, chủ đề của hội thảo lần này sẽ là “Công nghệ tin học ngân hàng và mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng hiện đại trong cộng đồng và xã hội”.

Ngoài các vấn đề chuyên ngành đang có tính thời sự như: phát triển hạ tầng CNTT năng động; Ứng dụng Core Banking trong các ngân hàng thương mại; Thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng; An toàn – Bảo mật thông tin dữ liệu và hệ thống thông tin ngân hàng… Banking VietNam 2009 còn tập trung vào 4 chuyên đề chính như: Tối ưu hóa các kênh cung cấp dịch vụ ngân hàng tự động; Tăng cường năng lực quản trị ngân hàng và kiểm soát rủi ro an ninh bảo mật; Công cụ thanh toán hiện đại với việc phổ biến dịch vụ ngân hàng tiên tiến trong cộng đồng dân cư; Chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Hoạt động Triển lãm cũng sẽ diễn ra bên lề hội thảo với 2 đối tượng chính tham gia là: các ngân hàng trưng bày, giới thiệu chương trình khuyến mãi về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại đến đông đảo công chúng; Các doanh nghiệp CNTT – TT trong và ngoài nước giới thiệu, trưng bày máy móc, thiết bị và giải pháp công nghệ ứng dụng trong hoạt động ngân hàng.

Cũng trong ngày 10 đến 11/12/2009, một sự kiện đáng chú ý nữa cũng được tổ chức là Hội nghị và lễ trao giải CSO (Giám đốc bảo mật - Chief Security Officer) lần thứ nhất. Sự kiện này sẽ do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) kết hợp với Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT), Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp tổ chức.

Đây là sự kiện nhằm tìm kiếm và tôn vinh những người làm công tác an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin tại các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Hiện Ban tổ chức đã đưa ra dự thảo cho giải thưởng CSO và xây dựng tiêu chí đánh giá, tổ chức lựa chọn và thẩm định hồ sơ…

Còn hội nghị CSO đầu tiên sẽ có chủ đề là “An ninh mạng, Bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin: Thay đổi nhận thức là điều tất yếu”. Các CSO cùng với các cơ quan nhà nước có trách nhiệm và chuyên gia nước ngoài sẽ bàn thảo về các vấn đề lớn như: Chiến lược an toàn thông tin quốc gia; Tổng quan về tình hình an ninh mạng và bảo mật dữ liệu ở Việt Nam…ngoài ra còn có sự chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ các chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Singapore; Phần thảo luận bàn tròn về Chiến lược an toàn thông tin cho tổ chức doanh nghiệp.