Cài định vị toàn cầu GPS trên xe máy là giải pháp chống trộm độc đáo. Nhờ đó chủ xe có thể kiểm soát biết xe mình ở bất cứ nơi đâu, thậm chí khi bị trộm xe rồi thì vẫn có thể truy ra thủ phạm. Trong khi đó, kẻ trộm sau khi lấy xe tưởng đâu “ngon ăn” nhưng không hề biết là đang bị theo dõi.

Có thể biết được vị trí của xe ở bất cứ nơi đâu

Cùng với sự phát triển của các sản phẩm công nghệ như máy tính bảng và Smartphone, thời gian gần đây ngoài các giải pháp khóa xe thông thường, thị trường xuất hiện một hình thức chống trộm mới đó là cài định vị vào xe máy.

Mới đây, trên diễn đàn mạng, anh T., một nạn nhân ở TP.HCM, tâm sự khoảng cuối tháng 3-2012, anh suýt mất xe máy nhưng tìm lại được nhờ có thiết bị GPS. Hôm đó anh đi công việc ở một hội chợ bằng chiếc SH, đến chỗ làm nhưng do đi trễ hết chỗ nên anh đành để xe nằm ngoài, do thấy có bảo vệ coi xe nên anh khá an tâm. Thế nhưng được một lúc thì bảo vệ báo sao thấy mất một chiếc xe, tá hỏa anh T. ra xem và phát hiện xe mình “không cánh mà bay”. Tra thẩm bảo vệ và ghi âm đều không thấy “xi nhê”. Anh T. đau khổ về nhà xem như “của đi thay người”, thế nhưng đến 10 giờ tối thì nhớ ra trên xe có thiết bị GPS, thế là mở máy tính, phát hiện ra tín hiệu thay đổi địa điểm nhiều nơi và ra khu công nghiệp Sóng Thần sau đó dừng lại ở một địa điểm ở quốc lộ 1A. Anh T. liền báo công an và phát hiện xe mình chuẩn bị được đưa vào một cửa hiệu cầm đồ, sau đó thì công an bắt lại được kẻ trộm.

Chỉ cần bấm trên máy iPad hoặc trên chiếc điện thoại thông minh là chủ nhân biết ngay xe mình đang nằm ở đâu. Ảnh: B.Huy

Việc gắn các thiết bị GPS trên xe đang được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người sử dụng xe đắt tiền và có sử dụng kèm các thiết bị công nghệ như máy tính bảng, điện thoại có định vị. Theo ông Nguyễn Văn Khanh, Phòng Kỹ thuật Công ty Techglobal chuyên về khóa chống trộm, hiện các sản phẩm định vị chống trộm GPS đang “lên sốt”. Mặc dù có rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh, thế nhưng trung bình mỗi tháng công ty anh cũng lắp ráp được 40-50 bộ thiết bị, thậm chí những lúc cao điểm số người lắp ráp còn nhiều hơn. Còn theo chủ một tiệm kinh doanh ở quận 8, TP.HCM thì mỗi tháng tiệm này cũng lắp được cho khoảng 20-30 xe.

Kẻ lấy cắp xe không biết mình bị theo dõi

Cũng theo ông Khanh - Công ty Techglobal, thị trường chống trộm bằng thiết bị định vị sẽ là thị trường tiềm năng. Những xe máy đắt tiền như SH và các dòng tay ga khác đang là mục tiêu của các vụ trộm nên nhiều người ý thức được việc cần thiết phải có thiết bị định vị để theo dõi và bảo vệ tài sản.

Theo ông Triệu Vân, Phòng Kinh doanh kỹ thuật Cơ sở sản xuất thiết bị chống trộm xe máy KCT, thiết bị có định vị thường có kích thước nhỏ rất khó phát hiện, thường là có thể kết nối với máy tính bảng hay điện thoại thông minh. Đặc biệt, nó có thể thể kiểm soát được xe dù di chuyển ở bất cứ nơi đâu. Cho nên kẻ gian đến khi bị bắt mới biết. “Trước đây cũng có trường hợp kẻ trộm xe ở trung tâm TP.HCM sau đó trốn về Củ Chi, thế nhưng do chủ xe có gắn GPS nên phát hiện ra đối tượng, thế là chủ xe báo công an và tóm gọn được. Tên trộm bị bắt mà không hề biết vì sao bị phát hiện” - ông Vân cho biết.

Ông Kiều Duy Bộ, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty GPSGlobal, phân tích trước đây các thiết bị chủ yếu phục vụ cho xe hơi, thế nhưng thị trường công nghệ phát triển các dòng sản phẩm bắt đầu hướng sang các sản phẩm xe máy. Các sản phẩm chỉ mới hướng vào khách cao cấp, do giá cao nên người sử dụng xe bình thường chỉ dám sử dụng loại khóa thường.

Có thể nhắn tin từ xa ngắt nguồn xe Không chỉ phát huy tác dụng trong trường hợp xe bị đánh cắp, một số thiết bị định vị còn hỗ trợ cung cấp bản đồ, thông tin tức thời như vị trí, đường đi thậm chí cảnh báo những đoạn đường không an toàn. Ngoại trừ các thiết bị định vị thông thường, các thiết bị cao cấp còn có kết hợp chức năng, giúp người dùng có thể điều khiển xe bằng tin nhắn. Bằng một cuộc gọi hoặc nhắn tin chủ sở hữu có thể tắt động cơ.

NHƯ VŨ