Các mạng di động đều lạc quan về khả năng chống nghẽn trong dịp tết Canh Dần. Ảnh: THANH HẢI

“Với kinh nghiệm chống nghẽn thành công của Tết Kỷ Sửu cộng với công tác chuẩn bị kỹ càng về mặt đầu tư cơ sở hạ tầng, các phương án dự phòng, chúng tôi tin rằng mạng lưới của Viettel sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng vào dịp Tết Canh Dần này”, ông Tào Đức Thắng, Phó giám đốc Viettel Telecom cho biết.

Cơ quan quản lý muốn “không rớt sóng”

Trong buổi triển khai kế hoạch năm 2010 của Bộ TT&&TT, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã đề nghị các mạng di động năm nay phải làm sao để cho người dân đón Tết Canh Dần thông suốt mà không rớt sóng, không còn tiếng kêu ca phàn nàn về chất lượng dịch vụ. Trả lời báo chí về vấn đề đảm bảo chất lượng dịch vụ di động tránh tình trạng quen thuộc “Tết đến lại nghẽn”, Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT&TT) Phạm Hồng Hải cho biết, mới đây Bộ TT&TT đã có cuộc họp riêng với các doanh nghiệp hạ tầng. Trong cuộc họp này, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã khuyến nghị các doanh nghiệp có những giải pháp để hạn chế tình trạng nghẽn mạng trong dịp Tết năm nay. Hiện nay các doanh nghiệp đang triển khai rất tích cực với nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng này. “Cho tới thời điểm này, hạ tầng của các doanh nghiệp phát triển rất nhanh, hy vọng sẽ giảm nhiều hiện tượng nghẽn mạng, nghẽn mạch cục bộ trong thời gian cao điểm Tết”, ông Hải nói.

Nhà mạng lạc quan

Ông Tào Đức Thắng, Phó Giám đốc Viettel Telecom cho biết, công tác chống nghẽn mạng đã được khối kỹ thuật Viettel chuẩn bị ngay từ đầu năm 2009. Viettel đã chuẩn bị, lắp đặt mạng lưới ngay từ đầu năm, có tính đến tải của Tết Canh Dần. Đến nay, Viettel đã lắp thêm được 8.000 trạm BTS, nâng tổng số trạm 2G lên 21.000 và 90% số xã trên cả nước đã có trạm phát sóng di động BTS. Dự kiến từ nay đến trước Tết Nguyên Đán sẽ có 7.000- 8.000 trạm 3G được lắp đặt hoàn thiện, có thể chia sẻ được khoảng 10% lưu lượng cho 2G và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng 3G. Đối với những khu vực dự báo có thể xảy ra nghẽn mạng cục bộ do khách hàng tập trung đông để đón giao thừa, năm mới, Vietel cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 40 xe phát sóng lưu động ứng trực.

Bên cạnh đó, Viettel còn tăng thêm 30% dung lượng kết nối đi quốc tế để đáp ứng nhu cầu gọi điện thoại thăm hỏi người thân ở xa Tổ quốc của bà con. Tài nguyên mạng lõi cũng được chuẩn bị tốt nhất từ trước đến nay. Ông Tào Đức Thắng cho biết, chưa năm nào Viettel đầu tư số lượng mạng lõi lớn như năm nay. Năm nay Viettel mua 45 tổng đài với dung lượng tăng thêm 20 triệu thuê bao – đủ đáp ứng cho hơn 50 triệu thuê bao. Các dịch vụ khác như nhắn tin (nhu cầu dự kiến tăng gấp 6 lần vào thời điểm giao thừa) cũng được đầu tư lắp đặt để đáp ứng được đầy đủ.

Cùng với Viettel, MobiFone cũng lên kế hoạch nâng dung lượng mạng lưới chống nghẽn từ đầu năm 2009. Ông Đinh Việt Hưng, Trưởng phòng Giá cước và Tiếp thị của MobiFone phát biểu: “Với những kinh nghiệm thành công trong việc chống nghẽn trong dịp cao điểm Tết Kỷ Sửu vừa qua, chúng tôi đã tiến hành triển khai kế hoạch dự phòng này từ rất sớm, nỗ lực để bảo đảm liên lạc cho khách hàng trong dịp Tết Canh Dần”. Điều đặc biệt ở việc chống nghẽn Tết năm nay là sự có mặt của hàng nghìn trạm 3G trên toàn quốc từ 15/12/2009. Với số lượng trạm này, 3G giúp chia tải cho 2G rất tốt, đặc biệt là ở khu vực đô thị đông dân. Tải trọng mà 3G có thể chia sẻ giúp 2G khi chống nghẽn lên tới hơn 25%.

Đại diện MobiFone cho biết thêm, MobiFone đã hoàn tất mở rộng dung lượng tổng đài vô tuyến, đáp ứng được 200% nhu cầu so với ngày thường. Đối với lưu lượng về tin nhắn ngắn SMS, MobiFone cũng đã hoàn tất mở rộng hệ thống quản lý nhắn tin đáp ứng được 300% nhu cầu sử dụng tin nhắn so với thời điểm bình thường. Bên cạnh đó, hệ thống GPRS đã được hoàn tất mở rộng và nâng cấp đáp ứng tới 250% dung lượng ngày thường. MobiFone đã tăng cường nguồn lực về máy thu phát để chống nghẽn mạng vô tuyến cục bộ, tăng cường thêm các kênh trung kế và báo hiệu để đảm bảo không gây nghẽn cục bộ giữa các hướng tổng đài. Dung lượng kết nối hướng liên mạng từ mạng MobiFone ra ngoài tăng thêm tới 5Gbps. Mặc dù đã tăng thêm 5Gbps truyền dẫn kết nối, tuy nhiên MobiFone dự báo vẫn có khả năng xảy ra nghẽn cục bộ trên một số hướng liên mạng do MobiFone không thể chủ động trong việc chia tải tại các tổng đài kết nối của các mạng khác.

“Ngoài việc nâng cấp, thay đổi và lắp mới, hàng loạt các hoạt động như đào tạo, huấn luyện và nâng cao trình độ cho kỹ thuật viên trực mạng đã được tiến hành song song. Chúng tôi cũng tiến hành tăng cường đội ngũ trực ban trong đó bao gồm cả những chuyên gia nước ngoài nhằm giảm tối thiểu những sự cố mạng trong thời gian này và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất trong những ngày đón năm mới Canh Dần”, ông Đinh Việt Hưng nói

Ông Hoàng Trung Hải, Phó giám đốc VinaPhone cho biết, hiện mạng VinaPhone cũng đã tiến hành xong việc rà soát mạng lưới chuẩn bị phục vụ cho Tết Canh Dần. VinaPhone đã nâng dung lượng mạng lưới đủ để áp ứng cho lưu lượng tăng đột biến vào những ngày cao điểm của Tết. Bên cạnh đó, hệ thống SMS cũng mở đảm bảo lưu thoát cho 20 – 30 triệu SMS/h. Ông Hải cũng tỏ ra lạc quan về khả năng phục vụ Tết Canh Dần của mạng VinaPhone.

Theo T.K (ICTNews)