Không thể tự làm cho mình những dàn âm thanh “khủng”, độc đáo nhưng giới tiêu dùng bình dân vẫn muốn sở hữu một dàn loa lạ mắt. Theo đó, ngoài thưởng thức âm thanh, người nghe cũng muốn có một chiếc loa mang phong cách mới.

Thú chơi loa lạ bình dân

Mới xuất hiện chỉ hai tháng nay là dòng loa nhạc nước khá lạ, thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Sản phẩm được thiết kế hai loa đứng nhỏ với loa dưới, phía trên là cột trong suốt có nước bên trong. Khi cắm jack cắm 3,5 mm vào thiết bị như điện thoại, máy tính để phát nhạc thì nước sẽ nhảy theo, đặc biệt nước nhảy theo điệu nhạc bạn chọn và có đèn LED đủ màu. Ví dụ, bản nhạc nhanh, nước nhảy liên tục; bản nhạc nhẹ, nước nhảy chậm.

“Hoạt động nhảy nước của loa được dựa trên một bảng mạch, sẽ điều khiển mô tơ nhỏ đẩy nước nhảy theo đúng điệu. Cùng với hệ thống bốn đèn LED đa màu, rồi có nước, có nhạc, người nghe sẽ có cảm giác như đang tham gia buổi hòa nhạc nước rất thú vị. Với mức giá khá mềm là 340.000 đồng, chúng tôi đã bán được hơn 200 cái từ khi hàng về hai tháng nay” - anh Lê Thanh Sơn, người nhập dòng loa này về bán, cho biết.

Các dòng loa lạ bình dân thu hút nhiều người dùng.

Ngoài loa nhạc nước, trên thị trường hiện nay xuất hiện khá nhiều mẫu loa “khác người” với mức giá phải chăng chỉ vài trăm ngàn đồng như loa USD lon bia, hộp thuốc, hình dáng nhân vật trong game… khá thú vị. Các sản phẩm được bày bán tại các siêu thị công nghệ và được nhiều người tiêu dùng bình dân lựa chọn.

Dân “Hi-end” cũng mê loa khác thường

Không chỉ giới bình dân, với những dân chơi âm thanh cao cấp thì thú chơi loa lạ cũng đang rộ lên. Chơi loa lạ Hi-end tốn nhiều công sức, chi phí hơn nhiều, cộng thêm việc đầu tư vào các dàn đồ amply, dây dẫn… đi kèm để chất âm được đảm bảo.

Đơn cử như thú chơi loa mành, không hầm hố với các thùng loa to tướng. Loa mành chỉ gồm hai mành ghé song song với nhau, mỏng manh và đòi hỏi người chơi phải có nhiều am hiểu. Thị trường ở Việt Nam vừa mới đón nhận dòng mành đầu bảng CLX Art của Martin Logan, sản phẩm cũng xuất hiện ở triển lãm Hi-end ở TP.HCM vừa qua, giá bán lên đến gần 570 triệu đồng cho cặp loa này. Công suất từ 20 đến 450 wawtts mỗi loa, độ nhạy 90 dB.

Một thú chơi loa độc khác mà dân chơi gọi là loa DIY (Do it yourself) không giống ai. Theo đó thay vì làm thùng loa bằng gỗ, dân chơi tự đẽo, làm thùng loa bằng đá. Nhìn cặp loa đá, nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ với kiểu chơi DIY này. Chơi loa này khá phức tạp, người chơi phải dùng máy cắt cắt từng phiến đá, ghép với nhau thành thùng loa, khoét đá để đặt củ loa, dây dẫn…

Anh Lâm Nhựt Hùng, quản trị diễn dàn Mạng Nghe Nhìn Việt Nam (VNAV), cho biết với loa đá chỉ chơi cho vui, do cá nhân làm, cách đây một năm một công ty làm loa đá đã lặng lẽ rời khỏi thị trường. “Còn với loa mành, đòi hỏi phải là dân chuyên. Loa mành có hai dạng thụ động và chủ động. Loa mành chủ động xài điện kích màng loa rung tạo ra âm thanh, thụ động thì không xài điện mà dùng cơ chế như loa bình thường” - anh Hùng nói.

Theo anh Hùng, loa mành kén người chơi, do kết cấu bằng hai màng mỏng ghép song song nên nếu không cẩn thận, mành loa sẽ bị lệch, lúc đó âm thanh không hay, tiếng bass kém hơn. Yếu tố làm lệch màng loa có thể đến do khí hậu không thích hợp (độ ẩm nhiều), xê dịch nhiều… mặt khác, loa dạng này cũng rất khó phối ghép với amply.

Công nghệ loa mới Giới công nghệ đang nghiên cứu loại loa mềm dẻo (Distributed Mode Loudspeaker) khá độc đáo có thể đặt ở nhiều nơi. Trong khi ở loa thông thường màng loa phải cứng, ở loa mềm dẻo màng loa được uốn cong. Một điểm lợi thế lớn của loa mềm dẻo là chúng khá mỏng và người dùng không cần các thùng lớn. Nhưng loại loa mới cũng mắc phải nhược điểm là tiếng bass chưa hay. Dù vậy, các tấm màng loa lớn hơn sẽ khắc phục được điểm này.

PHAN THANH