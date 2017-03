Trang web bóng đá của Yahoo! tại Việt Nam mang tên Toàn cảnh World Cup 2010 (http://vn.sports.yahoo.com/football/world-cup/) sẽ đăng tải những thông tin chi tiết cập nhật theo từng phút, kết quả các trận đấu, thông tin nóng hổi hàng ngày, các bình luận trực tuyến, bảng đấu các đội và thông tin về các đội tuyển và cầu thủ tham gia thi đấu.

Người hâm mộ bóng đá còn có cơ hội thi đấu với các fan hâm mộ khác trên toàn cầu thông qua giải đá phạt trực tiếp trực tuyến (Penalty Shootout Game) do Yahoo! tổ chức từ ngày 28 tháng 5 (http://vn.penaltyshootout.yahoo.com). Hai thí sinh có số điểm cao nhất sẽ được Yahoo tài trợ chuyến bay tới Rio De Janeiro để tham gia sút phạt trực tiếp hôm mồng 10 tháng 7 tại sân với thủ môn David Seaman, một trong những huyền thoại thủ môn bóng đá hàng đầu thế giới. Người may mắn thắng cuộc có cơ hội giành được vé xem thể thao dài hạn miễn phí của Yahoo! (Yahoo! Ultimate Sports), bao gồm vé xem 4 sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh trong vòng 4 năm tới, kéo dài đến World Cup tại Brazil năm 2014. Để tham dự cuộc chơi, các fan bóng đá cần phải đăng ký trên trang web của Yahoo! hoặc có tài khoản sử dụng trên Yahoo!. Các fan hâm mộ Việt Nam nếu muốn tham gia vào các hoạt động bóng đá cuồng nhiệt hơn nữa cũng có thể tham dự trò chơi bóng đá trực tuyến của Yahoo!, Fantasy Cup 2010 tại http://vn.wc.fantasysports.yahoo.com/. Trong trò chơi này, các game thủ có thể chơi tự do hoặc tạo ra một nhóm bạn riêng để chơi với những người trong nhóm. Game thủ kiếm điểm và số thưởng để được xếp hạng đầu bằng cách dự đoán chính xác đội thắng cuộc và tỉ số trong giải đấu World Cup.

Bà Nguyễn Hữu Hạnh, Quyền Tổng Giám Đốc Yahoo! Việt Nam cho biết, “Chiến dịch World Cup mang tới cho các fan hâm mộ bóng đá cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm kỹ năng sút phạt trực tuyến của họ, đồng thời đem lại cơ hội để đời để hiểu thêm trải nghiệm của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khi đối đầu trực tiếp với những thủ môn tầm cỡ hàng đầu thế giới và giành vé xem thể thao dài hạn miễn phí của Yahoo! – một giải thưởng hấp dẫn mà bất cứ một fan hâm mộ thể thao nào cũng thèm muốn”.

SƠN DƯƠNG