Một số trang web đáng chú ý http://chodientu.vn; http://www.25h.vn; http://www.golmart.vn; http://goodsmart.vn; www.linhperfume.com; www.thegioihoatuoi.com.vn; www.123mua.com.vn; www.muagiodau.com; www.sieuthi24h.com, www.anhplaza.com; www.baoha.com.vn; www.1001shoppings.com Cảnh giác với tin nhắn trúng thưởng! Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thông báo gần đây các tin nhắn lừa đảo nhắm đến người dùng điện thoại di động có xu hướng gia tăng. Loại tin nhắn này có nội dung thông báo trúng thưởng, tặng quà miễn phí...; yêu cầu người dùng soạn tin nhắn về các đầu số có dạng 6xxx, 8xxx để tham gia. Trước đó, Công ty Vinagame cảnh báo liên tục trong một tháng qua, công ty tiếp nhận rất nhiều phản ánh từ hàng trăm khách hàng về tin nhắn SMS lừa đảo. Hầu hết tin nhắn đều có cùng nội dung “Chuc mung ban da nhan duoc mot chiec dien thoai V850i tu chuong trinh quay so ngau nhien cua MobiFone, soan tin XU V850i15 va gui 5 lan den 6769 de xem chi tiet”. Nếu cả tin và làm theo tin nhắn này, chủ thuê bao sẽ vô tình nạp xu cho tài khoản mà tin nhắn gửi kèm, sau đó sẽ bị trừ 15.000 đồng. Điện thoại di động sẽ trở thành mục tiêu của hacker Theo Trung tâm An ninh mạng Bách khoa (BKIS), điện thoại di động sẽ là đích nhắm mới của giới tội phạm, đặc biệt là khi mạng 3G bắt đầu được đưa vào hoạt động tại Việt Nam. Xét về mức độ nguy hiểm thì bị tấn công qua điện thoại di động nguy hiểm gấp nhiều lần so với bị tấn công qua máy tính và mạng Internet. Khi có 3G, rất nhiều dữ liệu mật thiết, quan trọng lại được lưu giữ, cập nhật và giao dịch trên chính điện thoại di động như các dữ liệu về tài chính, thông tin riêng tư... Cũng theo BKIS, đã có hơn 50.000 dòng virus mới xuất hiện trong năm 2009, gấp 1,5 lần so với năm 2008 và gấp bảy lần so với năm 2007. Các virus này đã lây nhiễm trên 64,7 triệu lượt máy tính. BH