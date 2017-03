Comcast được phép mua 51% cổ phần trong NBC Universal. (Nguồn: Internet)

Với tỷ lệ phiếu ủng hộ 4-1, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã thông qua thỏa thuận nói trên. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng nói rằng đã đạt được một giải pháp với Comcast và NBC Universal cho phép hai công ty này thực hiện thỏa thuận mua bán theo một số điều kiện đề ra nhằm đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh.



Theo thảo thuận, Comcast được phép mua 51% cổ phần trong NBC Universal từ tập đoàn năng lượng General Electric Co. với giá 13,8 tỷ USD trị giá bằng tiền mặt và tài sản.



Trong những điều kiện đề ra, FCC và Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Comcast phải đảm bảo cung cấp chương trình phát sóng của NBC cho các đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả các công ty cáp đối thủ, các công ty vệ tinh và dịch vụ truyền hình Internet.



Các nhà điều phối mong muốn đảm bảo rằng các chương trình truyền hình trực tuyến đang phát triển bởi các công ty như Netflix Inc., Amazon.com Inc., và Apple Inc. có thể vẫn nhận được các bộ phim và chương trình TV mà họ cần cho sự phát triển của mình, cũng như có tiềm năng tạo ra một kênh mới rẻ tiền hơn thay thế cho việc đăng ký truyền hình cáp hàng tháng.



Tập đoàn Comcast có trụ sở ở Philadelphia hiện có khoảng 23 triệu khách hàng đăng ký truyền hình cáp và gần 17 triệu đăng ký Internet.



Trong khi đó, NBC Universal hiện đang sở hữu các mạng lưới truyền hình NBC và Telemundo, 26 đài truyền hình địa phương, các kênh truyền hình cáp phổ biến như CNBC, Bravo and Oxygen, và Universal Pictures. Việc thâu tóm NBC Universal sẽ giúp biến Comcast thành một "cỗ máy truyền thông"./.





Theo Khắc Hiếu (Vietnam+)