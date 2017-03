Cả Google và Facebook đều bị kiện. (Nguồn: Internet)

Một quan chức và một luật sư nói với AFP ngày 13/1 rằng động thái này có thể khiến các giám đốc của những công ty nói trên bị triệu đến một phiên xét xử ở New Delhi để làm rõ những cáo buộc nghiêm trọng như kích động thù hằn tôn giáo và gây bất hòa trong xã hội.



Vụ án hình sự chống lại những công ty nói trên ban đầu do nhà báo Vinayy Rai phát động. Ông này khiếu nại rằng những trang web của các công ty trên chịu trách nhiệm về những tài liệu khiêu dâm và chứa đựng nội dung không lành mạnh do người dùng tải lên.



Ông này cũng cho rằng các trang web đã vi phạm luật pháp được chế định để duy trì sự hòa hợp tôn giáo ở Ấn Độ. Tội này nghiêm trọng hơn và đòi hỏi phải được chính phủ chấp thuận để đưa ra tòa.



Một nguồn tin giấu tên ở Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Ấn Độ đã xác nhận với AFP về sự chấp thuận của chính phủ.



Các công ty bị kiện đã nộp một kiến nghị lên Tòa án Tối cao ở New Delhi để tìm cách trì hoãn vụ án của họ tại tòa án cấp thấp hơn. Dự kiến kiến nghị này sẽ được xem xét vào ngày 16/1./.

Theo Huy Lê (Vietnam+)