Tin rác với lời đe doạ “nếu không gửi mà xoá đi cả năm sẽ gặp hoạ” được phán tán từ một thuê bao số đẹp. Ảnh: P.M

“Dội bom” để gây hoang mang

Ngày cuối tuần, đang cùng gia đình đi lễ Đền Trần (Nam Định) thì chiếc điện thoại Sony Ericsson Xperia của chị Thu, nhân viên một công ty kinh doanh nội thất tại Hà Nội nhận được tin nhắn SMS dài lê thê từ số điện thoại 090XXX2222: “Hôm nay là ngày quan âm ra đời. 9 lộc, 99 thọ, 999 phúc, 9999 hy vọng, 99999 tai qua, 999999 bình an. Thần tiên sẽ phù hộ và phù hộ cả người thân của bạn. Hãy gửi tin này đến ít nhất 6 người. Sau 4 ngày sẽ luôn gặp may mắn. Nếu không gửi mà xoá đi cả năm sẽ không gặp may. Gửi đi, linh lắm đấy!”. Điều khiến chị Thu ngạc nhiên là số điện thoại sở hữu “đuôi” 2222 lại chính là của một đối tác trong Nghệ An có quan hệ làm ăn thường xuyên với công ty chị. Đầu năm đi lễ, với suy nghĩ đang… “nặng tính tâm linh”, thế nên không ngần ngại, tranh thủ lúc nghỉ ăn trưa chị cũng gửi nội dung tin đó cho liền tù tì 10 người bạn trong danh bạ. Chị Thu bảo: “Tôi cũng không tin lắm, nhưng “có kiêng có lành”, cứ gửi đi cho tâm thanh thản!”

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, nội dung tin như trường hợp chị Thu nói trên nhận được là tin nhắn được khá nhiều người dùng mạng điện thoại của VinaPhone, MobiFone và Viettel nhận được từ dịp trong Tết Nguyên đán Tân Mão. Và đến nay, đã gần 1 tháng trôi qua nhưng tin nhắn này vẫn cứ tiếp tục “trôi nổi” trên mạng viễn thông di động, tiếp tục làm phiền rất nhiều thuê bao. Chưa hết, đáng chú ý là theo phản ánh của bạn đọc Báo BĐVN, rất nhiều người nhận được tin nhắn nhảm nhí chính từ các thuê bao “lạ hoắc” thuộc dạng số đẹp với “đuôi” như 8668, 0123, 6666…

Trao đổi với phóng viên về câu chuyện nhiều người sở hữu SIM số đẹp đang nhận được SMS nhảm nhí và do hoang mang đã quay sang tiếp tục đi… phát tán, một người chuyên tìm hiểu về "SIM phong thuỷ" tại phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) khẳng định: “Những tin nhắn nhảm nhí với nội dung doạ nạt đại loại như “nếu không gửi tiếp cho những người khác thì chủ thuê bao sẽ vướng rủi ro, gia đình gặp hoạ” không phải là hiếm, vốn đã tồn tại từ lâu nay. Đó là SMS do những kẻ “rỗi việc” soạn ra để nhằm vào những người dùng SIM dễ nhớ, đắt tiền để phát tán. Chính vì tin và lo lắng trước lời đe doạ như vậy nên với tâm lý buông xuôi, đã có không ít người làm theo nội dung tin, vô tình trở thành những kẻ đi phát tán rác SMS, tiếp tục làm phiền và gây hoang mang cho nhiều người khác. Chính vì thế, lời khuyên của chuyên gia này đưa ra chính là: Người dùng mạng di động không nên hoang mang, có thể “xoá ngay lập tức” những tin nhắn thất thiệt như vậy.

Tin bói toán “ngóc dậy” sau Tết

Theo đánh giá của cộng đồng người dùng điện thoại di động, nếu như 1 - 2 năm trước đây, tin nhắn rác thường bùng phát rất mạnh ngay trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, thì năm nay tình hình đã có chiều hướng giảm rõ rệt. Nguyên nhân khiến cho tin nhắn rác trong nước có chiều hướng giảm mạnh, ông Vũ Quốc Khánh – Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho rằng: Việc các đơn vị hữu quan đặt quyết tâm mạnh tay xử lý vấn nạn SMS rác chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho SMS “rác” không bùng phát như các năm trước (từ tháng 11 tới đầu tháng 12/2010, VNCERT đã chuyển cho Thanh tra Bộ TT&TT, các nhà mạng để phối hợp xử lý gần 30 CP có dấu hiệu vi phạm).

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay – tin nhắn rác lại lác đác xuất hiện với những nội dung xoay quanh chuyện như xem tướng số, vận hạn, tiền tài trong năm mới. Cụ thể, có thể kể đến “rác” được gửi từ số điện thoại 0124989093 quảng cáo cho đầu số 8700 với nội dung “Tân Mão là năm rất đặc biệt với thuê bao. Để xem Vận hạn – Tiền tài của bạn”; hay tin nhắn từ số điện thoại 01674525480 cũng để quảng cáo cho đầu số 8700 với nội dung “Để biết Tài – Lộc, Công – Danh, Vận – Hạn của bạn năm 2011”.

Theo thông tin từ VinaPhone, đầu số 8X00 hiện đang do Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT cung cấp nội dung dịch vụ.

Theo Phan Minh (ICTnews)