Sự kiện lần này do Tổng cục kỹ thuật – Bộ công an, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT) – Bộ Thông tin và Truyền thông, và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam phối hợp và tổ chức.

Security World là diễn đàn công nghệ hàng năm được tổ chức dành cho lãnh đạo CNTT, chuyên gia CNTT và các đơn vị lập chính sách an toàn an ninh thông tin quốc gia. Hội thảo được với mục đích: nâng cao năng lực an toàn an ninh thông tin quốc gia, xây dựng chiến lược an ninh thông tin cho các đơn vị và tổ chức và cập nhật công nghệ, thiết bị an ninh bảo mật.

Với chủ đề “Chiến lược an ninh bảo mật hiệu quả trong thời khủng hoảng”, Vietnam Security World 2009 sẽ đề cập đến những vấn đề thời sự của lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT) trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay như chiến lược bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu và trung tâm dữ liệu, giải pháp bảo mật đồng bộ, chứng thực số…

Môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Môi trường kinh doanh đầy biến động khiến các doanh nghiệp đang phải đối mặt với ngày càng nhiều rủi ro hơn, từ các hình thức tấn công hệ thống mạng cho đến việc bị rò rỉ mất cắp thông tin dữ liệu quan trọng.

Con số thống kê của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cho thấy có tới 55% các hệ thống bảo mật thông tin đang được triển khai ứng dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam không có khả năng khi nhận và phát hiện các vụ tấn công. Song chỉ có đúng 5% số doanh nghiệp bị tấn công là có thông báo đầy đủ sự việc cho các cơ quan chức năng.

Không những thế hiện có tới 67% số doanh nghiệp Việt Nam không thể định lượng đúng những thiệt hại từ các vụ tấn công của tin tặc. Bên cạnh đó virus máy tính cũng là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp. Có tới 80% doanh nghiệp Việt Nam khẳng định thiệt hại mà virus đã gây cho họ là rất lớn.

Chi phí an ninh mạng thời khủng hoảng

Được tổ chức trong bối cảnh suy thoái toàn cầu đang tác động mạnh đến các doanh nghiệp toàn cầu cho nên năm năm Security World cũng sẽ chú trọng bàn về một giải pháp đầu tư thông minh cho lĩnh vực an ninh bảo mật doanh nghiệp.

IDG nhận định mặc dù trong điều kiện khủng hoảng các doanh nghiệp đều cắt giảm chi phí CNTT nhưng nguồn đầu tư cho an ninh bảo mật mạng và thông tin được cho là không giảm. Nguồn chi phí cho lĩnh vực này sẽ lớn hơn bất kỳ lĩnh vực CNTT nào khác. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải xem xét cẩn thận nhằm đầu tư đúng và có hiệu quả cao nhất.

Chính vì thế một trong những mục tiêu của Security World 2009 là hướng tới việc giúp doanh nghiệp tìm được một giải pháp tối ưu hóa hệ thống an ninh bảo mật hiện có cũng như đánh giá đúng những rủi ro nhằm giúp tìm đúng trọng tâm đầu tư góp phần mang lại hiệu quả cao nhất.

Bảo mật mạng và truyền thông

Security World 2009 sẽ mang đến một cái nhìn đầy đủ hơn về “Quy hoạch chiến lược an ninh thông tin quốc gia”. Chủ đề này sẽ được giới thiệu thông qua tham luận của Bộ Thông tin và Truyền thông, VNCERT, Tổng cục Kỹ Thuật - Bộ Công An và ban Cơ Yếu Chính Phủ - Bộ nội Vụ và và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của tập đoàn Symantec.

Đặc biệt Security World 2009 sẽ nhấn mạnh đến vấn đề bảo mật trong hai lĩnh vực được dự báo sẽ phát triển mạnh ở Việt Nam là di động và thương mại điện tử.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Thế, Cục trưởng Cục Tin học, Tổng cục Khoa học công nghệ Bộ Công an, khẳng định bảo mật là một điều cần thiết để Việt Nam có thể tiến tới triển khai một nền thương mại điện tử hiệu quả, nhất là trong điều kiện sự phát triển rất nhanh của các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng web như hiện nay.

Năm nay, ngoài những vấn đề cơ bản về an ninh bảo mật như quản lý rủi ro, an ninh mạng, phòng chống virus…hội thảo còn mở rộng bàn luận nhiều vấn đề hiện đang được chú ý như bảo vệ tên miền, cơ sở hạ tầng khóa công khai, chứng thực số, an ninh bảo mật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và những quy định, tiêu chuẩn mới về an toàn bảo mật trên thế giới và tại Việt Nam.

Điểm nổi bật của Security World 2009 năm nay tập trung vào việc tăng cường nhận thức, trao đổi kinh nghiệm, và giới thiệu giải pháp nhằm xây dựng chiến lược an ninh bảo mật hiệu quả trong bối cảnh kinh tế bất ổn.