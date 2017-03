Chiếc iPhone 4 đang bị "treo cứng" của anh T.

Ngày 14/10, PVnhận được phản ánh của anh V.Đ.T (Hoàn Kiếm – Hà Nội) về chiếc iPhone 4 bản 32GB chính hãng mà anh vừa mua hôm 12/10 vừa qua. Theo anh T., sáng ngày 14/10 trong khi đang dùng chiếc điện thoại iPhone 4, anh phát hiện chiếc điện thoại của mình nóng ran và màn hình hiện lên dòng thông báo: "iPhone needs to cool down before you can use it" (tạm dịch là "iPhone cần được giảm nhiệt trước khi sử dụng"). Cùng với thông báo này, chiếc iPhone 4 bị “khóa” hoàn toàn, không thể sử dụng được bất kỳ tính năng hay truy cập vào bất kỳ phần nào trên máy. Bất ngờ và không biết phải xử lý trường hợp này thế nào, anh T. đã làm theo cách "không giống ai" là để tạm chiếc iPhone 4 của mình trong tủ lạnh. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, chiếc iPhone 4 lại có thể tiếp tục sử dụng như bình thường.

"Do mới mua nên tôi chưa cài đặt bất kì một phần mềm, ứng dụng nào và chiếc iPhone 4 của tôi cũng không hề có bất kì có sự va chạm nào", anh T. khẳng định và không giấu nổi vẻ lo lắng. Anh T. cho biết thêm, trong buổi sáng ngày 14/10, trước khi máy bị quá nóng anh đã thực hiện một số cuộc gọi như thông thường nhưng khi đang chuẩn bị nhận một cuộc gọi khác đến thì dòng thông báo này hiện ra.

Trao đổi với phóng viên, anh Mai Phú Phong, quản lý cửa hàng Phongee (TP.HCM), một người có nhiều kinh nghiệm sử dụng cũng như kinh doanh mặt hàng điện thoại iPhone cho biết, các phiên bản trước đây như iPhone 2G, 3G và iPhone 3GS đã nhận được rất nhiều phản hồi của khách hàng về các trường hợp máy bị "quá nóng" khi sử dụng nhưng iPhone 4 thì chưa nhận được bất kì một phản hồi nào về tình trạng này.

"Chỉ khi nào iPhone 4 có vấn đề về phần cứng hay sạc đi kèm theo máy không phải là cục sạc ‘zin’ của Apple hoặc là sạc bằng các nguồn điện không ổn định như trên xe ô tô, máy phát điện thì iPhone mới có thể gặp tình trạng quá nóng như trường hợp của anh T. Bởi vì cơ chế của iPhone 4 là khi pin đầy nó sẽ tự động ngắt và không tiếp tục sạc pin nữa, cho nên dù có sạc cả ngày cũng sẽ không bị nóng máy", anh Phong nhấn mạnh.

Đại diện của VinaPhone, nhà phân phối chiếc iPhone 4 của anh T. cho biết họ sẽ kiểm tra lại và sẽ có cơ chế bảo hành phù hợp cho trường hợp của anh T.

Sau những rắc rối về ăng ten, thời gian gần đây, iPhone 4 lại tiếp tục nhận được những phàn nàn của khách hàng về khả năng vỡ màn hình cao hơn 82 % so với iPhone 3GS và các rủi ro về phần cứng cũng cao hơn 68% so với các phiên bản trước đó.

Theo Thế Phương (ICTnews)