G ần như 78% người dùng Internet đều có tài khoản mạng xã hội, tuy nhiên đa phần chúng ta vẫn còn rất thiếu nhận thức trong việc chia sẻ thông tin. Theo các khảo sát của Kaspersky Lab, có gần 1/3 (30%) người dùng Facebook thường xuyên chia sẻ các thông tin cá nhân, bài viết hoặc check-in công khai cho nhiều người cùng biết.

12% người được khảo sát cho biết họ chấp nhận thêm bất cứ ai vào danh sách bạn bè mà không quan tâm mình có biết người đó hay không. Trong khi đó 31% người dùng cho biết họ cũng sẽ kết nối với người đó, miễn là có bạn chung.



Hạn chế chia sẻ thông tin trên Facebook ở chế độ công khai. Ảnh: MH

Đại diện Kaspersky Lab chia sẻ: "Người dùng mạng xã hội đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi thiếu hiểu biết về mạng và chủ yếu là cho người lạ dễ dàng truy cập vào thông tin cá nhân và thông tin riêng tư của mình".

Để đảm bảo an toàn cho bản thân, bạn cần phải thật sự thận trọng về những người sắp kết bạn, đồng thời hạn chế truy cập vào các trang web lạ. Nếu cảm thấy nghi ngờ, đừng chấp nhận yêu cầu hoặc nhấp vào một liên kết không mong muốn.



Không kết bạn với những người lạ mặt hoặc không rõ ràng. Ảnh: MH

Cuối cùng, hãy chia sẻ thông tin ở chế độ bạn bè, tức là những người chưa kết bạn sẽ không thể thấy được các nội dung này. Đồng thời, hãy đưa các thông tin cá nhân về chế độ Friends (bạn bè) hoặc Only Me (chỉ mình tôi) trong phần About (giới thiệu).

MINH HOÀNG