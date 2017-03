Theo hãng nghiên cứu thị trường Springboard Research, chi tiêu cho IT của châu Á sẽ tăng trưởng do thị trường hồi phục nhanh hơn so với các nền kinh tế phương Tây.





Ảnh minh họa Theo bản báo cáo công bố hôm qua, 21/12/09, Springboard Research dự báo chi tiêu cho IT ở châu Á sẽ tăng 8,8% trong năm 2010 so với 6,4% năm nay. Công ty cho rằng các thị trường châu Á không bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu mạnh mẽ như các nền kinh tế khác do có sự tiếp tục tăng trưởng ở Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường khác. Các sản phẩm và dịch vụ IT có thể hy vọng doanh số năm 2010 cải thiện hơn so với năm 2009. Tuy nhiên, mặc dù triển vọng chung là lạc quan nhưng những ‘người chơi’ trên thị trường sẽ phải đối mặt với các thách thức khi khách hàng vẫn thận trọng và “ngày càng không tin” nhà cung cấp. Báo cáo của Springboard nhấn mạnh rằng các tổ chức được kỳ vọng sẽ tiếp tục tập trung vào ‘giải nén’ giá trị lớn hơn từ các đầu tư IT hiện tại hơn là chi tiêu vốn mới. Họ cũng sẽ tiếp tục tìm cách giảm chi phí hoạt động từ cả kinh doanh và IT. Springboard cho rằng biến đổi trung tâm dữ liệu, áp dụng quản lý IT tiên tiến và đầu tư ảo hóa là một số biện pháp các tổ chức sẽ xem xét để giảm “các chi phí có truyền thống cao và ‘cứng đầu’ ”. Theo Kiều Trang (Zdnet Asia / ICTnews)