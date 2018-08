(PLO) - Gần 300 chuyên gia bảo mật cùng FPT IS, VNSecurity thảo luận tìm cách tăng cường sức mạng an ninh mạng cho Việt Nam.

Gần 300 khách mời là các chuyên gia bảo mật hàng đầu đến từ các công ty như FPT IS, Viettel, VSEC, PWC, VNG... đã cùng tham dự hội thảo Trà Đá Hacking lần thứ 7 (Trà đá Hacking #7) do VNSecurity và Trung tâm An ninh mạng FPT (trực thuộc FPT IS) tổ chức.

Tại sự kiện, các chuyên gia đã thảo luận về các vấn đề bảo mật trong kỷ nguyên 4.0 và cùng tìm ra các phương án để tăng cường sức mạnh an ninh mạng cho Việt Nam.





Các chủ đề chính của Trà Đá Hacking #7 được các diễn giả đề cập đến như Kỹ thuật tấn công hệ thống Active Directory; Tấn công tên miền hiện đại; Kết hợp tấn công Java Deserialize và EL injection trong thực tế; Các vấn đề bảo mật trong Smart Contract, Phân tích động tìm lỗi nguy hiểm trong Ethereum Smart Contract...

Những năm gần đây, an ninh và bảo mật là một trong những vấn đề đáng báo động nhất trên toàn cầu. Theo dữ liệu của Lloyd’ - tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm thống kê, thiệt hại mỗi năm do tội phạm mạng gây ra là 445 tỷ USD, cao hơn gấp 2 lần GDP Việt Nam năm 2017. Trong khi đó, nghiên cứu gần đây nhất của hãng bảo mật Juniper (Mỹ) ước tính con số thiệt hại do tội phạm mạng gây ra đối với các tổ chức, doanh nghiệp có thể lên tới 2.100 tỷ USD vào năm 2019.

Năm 2017, chỉ số an toàn thông tin toàn cầu GCI của Việt Nam đứng thứ 101, giảm 25 bậc so với năm 2016 và đứng thấp hơn rất nhiều nước trong khu vực như Singapore (đứng số 1), Malaysia (số 3), Thái Lan (thứ 20), Lào (đứng thứ 77)…

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc CNTT Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “Sự bùng nổ của các thiết bị kết nối với nhau qua mạng Internet (IoT), vấn đề an ninh, bảo mật thông tin ngày càng trở nên cấp thiết không chỉ ở Việt Nam, mà còn cả ở trên thế giới. Do đó, việc cập nhật kiến thức bảo mật thông tin mạng cho người sử dụng cũng như nâng cao nghiệp vụ đối phó và xử lý sự cố an ninh thông tin cho đội ngũ kỹ sư chuyên vận hành các hệ thống công nghệ không chỉ là sự cấp thiết thuần túy, mà còn là sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn”.

Diễn ra song song với Trà đá Hacking#7 là cuộc thi CTF Final, được tổ chức theo mô hình trò chơi chiến tranh mạng, tập trung vào hai kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng máy tính của người chơi.



Ra đời từ năm 2016, Trà đá Hacking là hội thảo bảo mật thường niên được tổ chức nhiều lần trong năm nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu về an toàn - bảo mật thông tin.

TIỂU MINH