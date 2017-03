Trước đó, Microsoft đã cho phép người dùng nâng cấp miễn phí từ Windows 7/8 lên Windows 10, tuy nhiên chỉ còn khoảng hai tuần nữa là việc này sẽ hết hạn.

Để xem thời gian đếm ngược cho đến khi hết hạn nâng cấp miễn phí, người dùng có thể truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/OUB6BZ.



Đồng hồ đếm ngược thời gian cho đến khi hết hạn nâng cấp Windows 10. Ảnh: T.MINH

Nếu muốn nâng cấp lên Windows 10 mà vẫn giữ nguyên dữ liệu, bạn hãy nhấn tổ hợp phím Windows + S, gõ vào từ khóa update để mở Windows Update > Check for Update. Hãy chắc chắn rằng tính năng tự động cập nhật đã được kích hoạt trước đó.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng công cụ Media Creation (https://goo.gl/ho540r) để thực hiện việc này dễ dàng hơn. Khi cài đặt hoàn tất, người dùng chỉ cần chọn Upgrade this PC now và làm theo các bước hướng dẫn.

Sau khi nâng cấp lên Anniversary Update, nếu cảm thấy Windows 10 không phù hợp, bạn có thể khôi phục lại hệ điều hành trước đó bằng cách vào Settings > Update & Security > Backup > Go to Backup and Restore.



Khôi phục lại hệ điều hành trước đó. Ảnh: Internet

Lưu ý, sau khi nâng cấp lên Windows 10, tự động hệ điều hành sẽ tạo ra thư mục Windows.old trong ổ C, cho phép người dùng khôi phục lại phiên bản trước đó dễ dàng. Do đó, bạn đừng xóa thư mục này cho đến khi cảm thấy mọi thứ đã ổn định.





TIỂU MINH