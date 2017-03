Sắp hết hạn nâng cấp Windows 10

Theo công cụ phân tích trực tuyến của StatCounter1, Ấn Độ có 60,16% PC vẫn chưa nâng cấp lên Windows 10, kế đó là Hàn Quốc với 58,21%, Thái Lan 56,97% và Philippines 56,40%.





“Windows 10 là hệ điều hành được đón nhận và triển khai nhanh nhất trong lịch sử Windows. Trên toàn cầu hiện có hơn 350 triệu thiết bị đang chạy Windows 10. Anniversary Update là bước đầu tiên trong cam kết của Microsoft nhằm bổ sung tính năng mới theo định kỳ cho người sử dụng” - ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, chia sẻ.

Dự kiến thời điểm hết hạn nâng cấp miễn phí lên Windows 10 sẽ là 29-7 tới đây. Sau thời gian này, người dùng phải trả phí để mua bản Anniversary Update.

Nếu muốn nâng cấp mà vẫn giữ nguyên dữ liệu, bạn hãy nhấn tổ hợp phím Windows + S, gõ vào từ khóa update để mở Windows Update > Check for Update. Hãy chắc chắn rằng tính năng tự động cập nhật đã được kích hoạt trước đó.



Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng công cụ Media Creation (https://goo.gl/ho540r) để thực hiện việc này dễ dàng hơn. Khi cài đặt hoàn tất, người dùng chỉ cần chọn Upgrade this PC now và làm theo các bước hướng dẫn.



Sau khi nâng cấp lên Anniversary Update, nếu cảm thấy Windows 10 không phù hợp, bạn có thể khôi phục lại hệ điều hành trước đó bằng cách vào Settings > Update & Security > Backup > Go to Backup and Restore.

TIỂU MINH