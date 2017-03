Ảnh: Comtrec.

30% số doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) của Việt Nam tham gia khảo sát cuối năm 2010 của hãng bảo mật Symantec chưa có sẵn kế hoạch đối phó. Chỉ gần một nửa tiến hành sao lưu dữ liệu hàng tuần hoặc thường xuyên và chỉ 30% sao lưu hàng ngày, dù 39% thừa nhận họ sẽ mất ít nhất 40% dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố.

"Thảm họa từ lũ lụt, hỏa hoạn, mất điện cho tới các lỗi do con người và hệ thống có thể tới bất cứ lúc nào và DNVVN khó có thể thể gách vác được nguy cơ mất mát thông tin", bà Suzie Tan, Giám đốc Symantec tại Việt Nam cho biết. "Lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp sẽ giảm đi nghiêm trọng nếu hoạt động kinh doanh bị trì hoãn và mất mát dữ liệu xảy ra".

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chi phí trung bình để khắc sự cố ngưng trệ hệ thống trong các DNVVN là 14.500 USD mỗi ngày. 53% khách hàng của DNVVN Việt Nam được hỏi khẳng định họ đã chuyển qua nhà cung cấp dịch vụ khác do hệ thống máy tính của doanh nghiệp trước đó thiếu tin cậy.

Đây cũng sẽ là một phần trong chủ đề "Bảo đảm an ninh thông tin của tổ chức trong một thế giới kết nối" tại Triển lãm quốc gia về an ninh bảo mật - Security World - lần thứ 6, diễn ra trong 2 ngày ngày 5 và 6/4 tại Hà Nội. Sự kiện này do Cục Tin học nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công An, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) phối hợp tổ chức.

Năm 2010 đánh dấu sự lên ngôi của máy tính bảng và smartphone cùng việc mở rộng dịch vụ đám mây, điện toán di động và mạng xã hội. Các dịch vụ này sẽ tiếp tục đạt những bước tiến vượt bậc trong năm nay, tạo ra hướng đi mới cho CNTT nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ mới về an ninh bảo mật.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp cũng phải đối mặt với việc hình thành và lan tràn nhiều biến thể virus mới. Các vụ tấn công qua mạng nở rộ với mục đích vụ lợi và xuất hiện cả e-mail lừa đảo trực tuyến bằng tiếng Việt...

Security World, diễn đàn quốc gia uy tín nhất về an toàn thông tin, sẽ tập trung giới thiệu các giải pháp bảo mật với hiệu quả cao, chi phí hợp lý, giúp doanh nghiệp và tổ chức có thể tối ưu hóa lợi ích từ những đầu tư về bảo mật, chủ động đón đầu xu thế mới về công nghệ và an ninh.

Song song cùng hội nghị, triển lãm Security World năm nay sẽ giới thiệu cho khách tham quan phần mềm, thiết bị và giải pháp tiên tiến về phòng chống virus, spam..., lưu trữ và quản lý dữ liệu, quản lý và giám sát an ninh mạng, bảo mật ứng dụng web, kiểm soát an ninh và nhận dạng đối tượng... của các công ty cung hàng đầu trong và ngoài nước.

Theo Châu An (VNE)