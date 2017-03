Một quán cà phê Internet.

Game thủ tên Chuang người Đài Loan mới 18 tuổi này đã đặt phòng tại một quán cà phê Internet ở Tainan vào ngày 13/7. Nguyên nhân tử vong được xác định là do nạn nhân kiệt sức sau khi chơi game Diablo III liên tục 40 giờ mà không hề ăn uống gì.



Một nhân viên trong quán đã đánh thức Chuang khi phát hiện anh này nằm ngủ gục trên bàn vào ngày 15/7. Nhưng Chuang chỉ đi được vài bước trước khi gục xuống và đã chết trong bệnh viện.



Bác sỹ cho rằng, cái chết của Chuang do vấn đề về tim mạch từ việc ngồi quá nhiều một chỗ.



Nhiều vụ đột tử do chơi game tương tự đã từng xảy ra. Vào tháng 2 năm nay, một người đàn ông đã chết sau khi chơi League of Legends trong suốt 23 giờ không nghỉ. Trong khi tháng 2 năm ngoái, một người đàn ông Trung Quốc 30 tuổi ở Bắc Kinh cũng đã chết sau khi chơi game trực tuyến liên tục 3 ngày.

Theo Hải Phong tổng hợp (VNN)