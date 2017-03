Theo các chuyên gia, đây chính là một biến thể mới của loại virus lây lan qua Yahoo! Messenger rất phổ biến trong thời gian qua. Với lượng người dùng Facebook lớn như hiện nay, virus phát tán qua Facebook chat sẽ khiến tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều so với trên Yahoo! Messenger.

Khi máy tính nhiễm virus Facebook chat, các đường link chứa virus sẽ được tự động gửi tới danh sách bạn bè của nạn nhân. Người sử dụng cần hết sức cảnh giác khi nhận được các nội dung chat như sau: “You look so cute”, “Aaaahaha, hey is this your ex?”, “click here to see Paris Hilton!!”… Bấm vào các đường link này, mã độc sẽ được tải về máy mặc dù trên đường link lại thể hiện là một file ảnh .JPG.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Bkav, khuyến cáo: “Loại virus nguy hiểm này có khả năng lây lan trên Yahoo! Messenger lẫn Facebook. Bkav đã cập nhật loại virus này trong phiên bản diệt virus miễn phí và phiên bản thương mại, người dùng có thể tải về từ Internet để quét máy tính”.

