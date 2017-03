Fan cuồng của Apple

Cũng giống như nhiều tín đồ công nghệ khác, anh Tuấn (sinh 1988) sớm thích các sản phẩm công nghệ của Apple. “Những nét đẹp, tinh tế trong thiết kế khiến cho các sản phẩm Táo mang giá trị nghệ thuật cao chứ không chỉ là thiết bị công nghệ đơn thuần”, anh Tuấn nhận xét.

Bộ sưu tầm gồm 37 "món", toàn bộ đều là thiết bị cầm tay của nhà Táo sản xuất bắt đầu từ năm 1995 tới nay. Đây là một bộ sưu tầm hầu như trọn vẹn, thể hiện một chặng đường lịch sử phát triển của Apple, như iPod classic: 6 thế hệ, 7 sản phẩm, iPod Mini: 1 thế hệ, iPod Nano: 6 thế hệ, 7 sản phẩm, iPod Shuffle: 4 thế hệ, 5 sản phẩm, iPod Touch: 4 thế hệ, 4 sản phẩm, iPhone: 6 thế hệ, 6 sản phẩm, iPad: 3 thế hệ, 3 sản phẩm, Camera: 2 thế hệ, 2 sản phẩm, MessagePad: 2 thế hệ, 2 sản phẩm…

“Sở dĩ có bộ sưu tập này là vì bán đi sản phẩm nào tôi cũng thấy tiếc”, anh Tuấn nói, “khi nhà sản xuất cho ra mắt sản phẩm thế hệ mới, hầu hết những người yêu thích công nghệ đều “nâng cấp” thế hệ cũ mình đang dùng, tức là bán đi để mua sản phẩm mới. Với tôi thì thiết bị nào tôi cũng thấy có nét đẹp riêng nên giữ lại. Dần dà tôi muốn sưu tập mua cho đủ bộ, và thế là hình thành bộ sưu tập này”.

Anh Bùi Quang Tuấn bên bộ sưu tập Apple yêu quý của mình.

Nhiều thiết bị mang giá trị sưu tầm cao

Tổng giá trị bộ sản phẩm này sơ bộ khoảng 14.000USD, xấp xỉ 300 triệu đồng, không kể công sức lần mò lùng sục tìm mua. Mang giá trị sưu tầm cao nhất phải kể đến iPod classic: 1st và 2nd Gen; 5th Gen U2 Special Edition, iPod shuffle: 3rd Gen Special Edition, iPod nano: 2nd Gen Speacial Edion, Camera Quick Take 150, 200, Message Pad: M150, 2100, iPhone 2G… Tất cả những thiết bị này đã Apple dừng sản xuất từ lâu.

Anh Tuấn cho biết: “Toàn bộ các sản phẩm đều đang ở trạng thái hoạt động tốt, và về ngoại hình đạt trên 95%. Chỉ có 7/37 thiết bị là ko có hộp sách đi kèm, còn lại là full box, đầy đủ sạc gin, dây link gin, sách vở...”. Đây quả là một bộ sưu tập mà bất cứ fan Táo nào trên toàn thế giới cũng đều phải thèm muốn. Đa phần chúng được anh mua đấu giá trên trang eBay.com từ các nước Úc, Anh, Mỹ, Canada.

Những sản phẩm trên rất khó để mua được với giá tốt. Chẳng hạn như iPhone 2G đang bán ở thị trường VN giá chỉ dao động từ 2,1 – 3tr, nhưng đa phần là hàng tân trang, sửa chữa. Giá hiện tại của 1 iPhone 2G ngoại hình 98% full box “gin” 100% trên Ebay không dưới 2.000USD. Thậm chí cá biệt trên Ebay đã từng có người rao bán iPhone 2G mới tinh nguyên hộp, với giá tới 10.000USD.

“Giao dịch trên Ebay tiềm tàng nhiều rủi ro”, anh Tuấn chia sẻ, “như người bán miêu tả hàng không trung thực, sau khi nhận được thiết bị mới thấy bị trầy xước nhiều và thay thế linh kiện bên trong, may thì được trả lại, không thì mất tiền oan, hoặc hàng bị thất lạc. Có thiết bị nhận được sau khi mua tới 3 -4 tháng là chuyện bình thường”.

Mua bán trên Ebay rất tốn công sức, thời gian, và chỉ có người "cuồng" Táo như anh Tuấn mới có đủ thời gian, ý chí, cũng như chịu đầu tư ngần đó tiền để sở hữu bộ sưu tập hoàn hảo này.

Hiện trong bộ sản phẩm của anh Tuấn đã có thêm iPhone 5, iPod Touch Gen 5… những thiết bị mà Apple vừa giới thiệu mới đây. “Bộ sưu tập này trưng bày ở địa chỉ 6 Chu Mạnh Trinh, Thủ Đức và ai cũng có thể ghé xem bất cứ lúc nào trong ngày”, chủ nhân vui vẻ cho biết.

Cùng nhìn ngắm một số “hàng hiếm” trong bộ sưu tập này:

iPod mini Gen 1

iPod nano 2nd Gen Speacial Edion iPhone 2G Camera Quick Take 200 iPod shuffle: 3rd Gen Special Edition Newton Message Pad 2100

Theo Văn Khách (Dân trí)