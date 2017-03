Mới xuất hiện từ tháng 8/2012, @evleaks đã tung ra hàng loạt thông tin khá chính xác về điện thoại, tablet... của nhiều nhà sản xuất, có thể kể đến như bộ đôi Nokia Lumia 720 và 520, Lumia 928, điện thoại cỡ to Huawei Ascend Mate, Google Nexus 4, HTC First - điện thoại hợp tác với Facebook, HTC DNA cho tới smartphone đình đám HTC One... Nhập từ khóa evleaks vào Google sẽ ra hơn 900.000 kết quả với hàng chục nghìn bài viết có nhắc đến thông tin mà người này phát tán.

Nokia Lumia 720, HTC One, Droid DNA lộ ảnh trước lễ công bố.

Gần đây nhất, @evleaks tung tin về một số sản phẩm chưa ra mắt nhưđiện thoại chạy Windows Phone có camera 41 megapixel của Nokia sẽ mang tên Lumia 1020 thay vì Lumia EOS như các trang vẫn gọi, phablet HTC T6 5,9 inch và LG Optimus G2 cùng sử dụng chip 4 nhân Snapdragon 800 tốc độ 2,3 GHz...

Tài khoản Twitter này được follow (theo đuôi) bởi hàng loạt cây viết nổi tiếng trong giới công nghệ như Kara Swisher của Wall Street Journal, Lance Ulanoff của Mashable, Dan Farber - Tổng biên tập CNet, Ina Fried của AllThingsD, Peter Rojas - đồng sáng lập Gizmodo, EnGadget, Joystiq... Ngoài ra, nó cũng thu hút sự chú ý công khai của các nhà sản xuất như LG, Asus, Nvidia... và hàng chục hãng thiết bị di động đang âm thầm theo dõi

Vậy @evleaks là ai? Sau nhiều tháng hoạt động bí mật, @evleaks đã đồng ý trả lời phỏng vấn trên trang Android Police. Ông chính là Evan Blass, là biên tập viên của trang EnGadget từ năm 2005 đến 2008 và trong giai đoạn đó từng đào tạo Joshua Topolsky - hiện là chủ bút trang công nghệ nổi tiếng The Verge. Sau đó, ông chuyển sang trang tin Pocket Now và được biết đến với hàng loạt bài viết về thông tin rò rỉ liên quan đến điện thoại HTC. Ông rời đi năm 2012 và bắt đầu lập tài khoản @evleaks.

Evan Blass, người đăng ảnh Nokia Lumia 928 trước ngày ra mắt.

Tài khoản này xuất hiện từ đầu năm 2012 nhưng sau đó bị xóa đi trước khi trở lại vào tháng 8. Evan Blass cho hay ông bị chứng đa xơ cứng nên không thể làm việc theo giờ hành chính như trước. Ông có nguyên tắc không tiết lộ hay nhắc đến các nguồn tin riêng của mình cho bất cứ ai, nhờ đó ông được tin cậy hơn.

Khi được hỏi liệu ông có áy náy khi phát tán về sản phẩm chưa công bố, Blass nói: "Về mặt nào đó thì có, chắc chắn vậy. Tôi hiểu rằng mỗi sản phẩm đều phải trải qua các công đoạn được lên kế hoạch tỉ mỉ từ khi mới chỉ là ý tưởng trên giấy cho tới ngày ra mắt và những gì tôi làm đã xen ngang vào kế hoạch đó. Có thể tôi đã khiến lễ công bố một số sản phẩm nào đó trở nên ít hồi hộp hơn, ít hấp dẫn hơn. Nhưng tôi cũng cảm thấy an ủi rằng hãng từng bị lộ hôm nay có thể cũng lại đang nóng lòng theo dõi hình ảnh rò rỉ của đối thủ vào ngày hôm sau".

Blass thừa nhận ông biết nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm của Nokia và HTC. CEO của hai hãng này cũng thường mời ông đi ăn hoặc tham gia một chương trình nào đó trước lễ công bố sản phẩm. Ông gọi đó là "tin đồn có kiểm soát".

Vụ phát tán ông hài lòng nhất là khi cung cấp gần như đầy đủ tính năng và thông số của hệ điều hành Windows Phone 8 vào thời điểm mà mọi người chưa biết gì nhiều ngoài tên mã Apollo.

Vụ đưa tin sai mà Blass cảm thấy hối tiếc.

Tuy nhiên, không phải lúc nào @evleaks cũng đúng. "Tôi nhận được tấm hình điện thoại Galaxy S4 và đăng lên Twitter khi mà sự tò mò về sản phẩm này đang lên rất cao. Tuy nhiên, sau đó tôi được thông báo đó chỉ là ảnh đồ họa của Expansys nên lập tức gỡ xuống, nhưng mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát", Blass kể về một trường hợp đưa tin mà ông thấy hối tiếc.

Tuy có rất nhiều "tay trong" thuộc giới công nghệ, Blass vẫn trung thành với chiếc Samsung Galaxy Nexus. Ông cho hay lúc này ông đang rất chờ đón LG Optimus G2, phablet của HTC, smartphone với camera "khủng" của Nokia cũng như những quân bài bí mật của các nhà sản xuất Trung Quốc, trong đó có Huawei, ZTE và OPPO.

Theo Châu An (VNE)