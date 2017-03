Giám đốc điều hành Google Larry Page. (Nguồn: AFP)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Google+, CEO Page nói rằng vấn đề trên bắt đầu từ hồi 14 năm trước, khi ông bị liệt dây thanh âm trái. Tới mùa Hè vừa qua, tới lượt dây thanh âm phải của ông bị ảnh hưởng.



Hiện giờ các bác sỹ vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn tới tình trạng bệnh của vị CEO này.



Nhà lãnh đạo của Google bày tỏ: “Sau một số biện pháp điều trị ban đầu, tôi đã có thể làm được tất cả những gì cần thiết trong công việc và ở nhà, dù cho giọng tôi hiện giờ mỏng, yếu hơn trước.”



Dù còn gặp khó khăn trong lúc thở, song CEO Page vẫn đầy lạc quan “Tôi cảm thấy mình rất may mắn.”



Hồi năm 2003, vị thuyền trưởng Google đã bị chẩn đoán viêm tuyến giáp, do vậy không rõ căn bệnh này có liên quan tới chứng liệt dây thanh âm kể trên hay không, hoặc là do virus.



Sau khi gặp vấn đề sức khỏe, CEO Page vẫn tiếp tục tham gia các sự kiện quan trọng của Google./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)