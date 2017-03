Giám đốc điều hành Peter Chou của HTC vừa lên tiếng xác nhận sự chậm trễ của One như những tin đồn gần đây với nguyên nhân được xác định là do thiếu hụt các thành phần.



Trao đổi với Nhật báo phố Wall, ông Chou cho rằng sự thiếu hụt nguồn cung trong thiết kế vỏ nhôm nguyên khối và máy ảnh UltraPixel chính là nguyên nhân khiến chiếc smartphone hàng đầu của HTC rơi vào tình trạng chậm trễ.



Cũng trong tuyên bố, ông Chou cho biết HTC sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng trước cho One vào cuối tháng 3 tại một số thị trường nhất định trước khi mở rộng sang các thị trường mới vào tháng 4.



Việc thiếu hụt nguồn cung trong thiết kế vỏ nhôm nguyên khối và máy ảnh UltraPixel là do doanh số bán hàng HTC bị giảm mạnh vào năm ngoái, khiến công ty phải giảm đáng kể đơn đặt hàng. Chính vì vậy, HTC không thể thuyết phục các nhà cung cấp thành phần đáp ứng đủ nhu cầu dành cho One. Một số đối tác trong chuỗi cung ứng cho rằng họ không đủ khả năng phụ tùng cho HTC, buộc công ty phải tìm đến đối tác khác tin cậy hơn.

(Theo TTCN/VNN/GSMArena)