Trong bài trả lời phỏng vấn với tờ báo Financial Review của Úc, Thorsten Heins, CEO của hãng điện thoại Canada BlackBerry (tên mới của RIM) đã có những chia sẻ về ngành công nghiệp smartphone, các đối thủ cạnh tranh và những kế hoạch của BlackBerry trong tương lai.



Và đặc biệt, Heins đã có những nhận xét có phần gây sốc về Apple, một trong những lý do chính gây ra sự khó khăn hiện tại của BlackBerry trên thị trường smartphone ngày nay.



“Apple đã làm được một việc thần kỳ khi mang các thiết bị cảm ứng đến với thị trường… Họ đã làm được điều thầy kỳ với giao diện người dùng. Họ là một biểu tượng của thiết kế”, Heins nhận xét về Apple.

CEO BlackBerry cho rằng iPhone đã lỗi thời vì Apple ngại thay đổi?



“Đó là lý do tại sao họ đã rất thành công, chúng tôi phải thừa nhận và tôn trọng điều này. Tuy nhiên, tôi đoán rằng lịch sử sẽ được lặp lại… tốc độ đổi mới của ngành công nghiệp smartphone diễn ra rất nhanh chóng và nếu bạn không đổi mới cùng với tốc độ đó, bạn sẽ bị nhanh chóng thay thế. Với tất cả sự tôn trọng, tôi phải thừa nhận rằng giao diện trên iPhone đã có tuổi đời hơn 5 năm và nó đã trở nên lỗi thời”.



Dĩ nhiên, Heins hoàn toàn có cơ sở với nhận xét này.



Mặc dù Apple liên tục nâng cấp phiên bản và thêm vào nhiều tính năng mới cho nền tảng di động iOS trong suốt thời gian qua, trên thực tế, giao diện và cách thức hoạt động của iOS đã không hề có sự thay đổi nào kể từ khi nó xuất hiện trên phiên bản iPhone đầu tiên ra mắt năm 2007.



Có vẻ như với Apple, giao diện và cách thức hoạt động của iOS đã trở nên quá hoàn hảo và quen thuộc với người dùng nên Apple không muốn mạo hiểm thay đổi, bởi lẽ điều này có thể vô hình khiến Apple mất đi những người dùng vốn đã quen thuộc và yêu thích với iOS hiện tại. Trong khi đó, một giám đốc của Apple mới đây đã lên tiếng chế nhạo chiếc smartphone Galaxy S4 mới được ra mắt gần đây của Samsung thiếu đi sự đổi mới.



Về phần mình, Heins hy vọng nền tảng BlackBerry 10 sẽ tìm được chỗ đứng sau khi được ra mắt thị trường Mỹ. Chiếc smartphone Z10 sẽ được bán tại Mỹ vào 22/3 tới đây thông qua nhà mạng AT&T và ngày 28/3 thông qua nhà mạng Herizon.



Heins cũng không quên “khoe” việc kho ứng dụng của BlackBerry 10 đã đạt mốc 100 ngàn ứng dụng (kho ứng dụng này có 70.000 ứng dụng khi lần đầu ra mắt vào đầu tháng 2 vừa qua).



Mặc dù nhiều ứng dụng “hot” trên 2 nền tảng Android và iOS vẫn còn thiếu trên BlackBerry 10 (chẳng hạn như Instagram), Heins cho biết công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhà phát triển để sớm đưa những ứng dụng này lên nền tảng của mình.



Heins cũng cho biết smartphone là thị trường quan trọng trước mắt của BlackBerry, do vậy hãng công nghệ này sẽ chỉ tập trung vào phân khúc này trước khi nghĩ đến phân khúc máy tính bảng.



“Nếu làm một điều gì đó về máy tính bảng, tôi muốn nó phải thực sự đáng kể và có ý nghĩa”, Heins chia sẻ. “Nói một cách thẳng thắn, nó cần phải có lợi nhuận tốt”.



Chiếc máy tính bảng Blackberry PlayBook của BlackBerry trước đây được xem là một “thảm họa”. BlackBerry đã buộc phải giảm giá bán của chiếc máy tính bảng này xuống còn 40% so với mức giá ban đầu để có thể đẩy đi lượng hàng tồn kho.



Hiện nền tảng di động BlackBerry 10 được xem là “phao cứu sinh” để giúp BlackBerry có thể vượt qua những khó khăn hiện tại, và chiếc smartphone BlackBerry Z10 đang dần giúp BlackBerry đạt được những thành công bước đầu.

Theo T.Thủy (Dân trí / IW)