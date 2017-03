Tuy nhiên, không chỉ Cook cảm thấy bất ngờ, những tin tức về màn "mưa trứng" được các tín đồ quả táo tại Trung Quốc "tặng" cho cửa hàng iStore tại Bắc Kinh trong ngày mở bán iPhone 4S cũng khiến nhiều trang công nghệ thấy kinh ngạc.



Tin tức từ Trung Quốc cho biết, hàng trăm người "hâm mộ" quả táo ở nước này đã giận dữ nhấn chìm cửa hàng Apple tại Bắc Kinh bằng trứng gà và hỗn chiến với cảnh sát khi iPhone 4S không được bán đúng lịch trình. Ban đầu, Apple vẫn có ý định phân phối iPhone 4S đúng thời gian đã định. Tại các cửa hàng đại lý của Apple tại Trung Quốc, hàng nghìn người đã bất chấp giá rét tới chờ đợi để được mua đầu tiên.



Tuy nhiên, ngày bán hàng chính thức đầu tiên đã bị thất bại thảm hại tại cửa hàng Apple Sanlitun (Bắc Kinh). Apple tuyên bố sẽ tạm dừng mọi hoạt động bán lẻ mẫu iPhone 4S mới nhất tại Trung Quốc nhưng khách hàng vẫn có thể đặt hàng trực tuyến thông qua đối tác China Unicom hoặc các đại lí chính thức của Apple.



Ẩu đả xảy ra ngay trước bình minh giữa nhân viên an ninh và người mua hàng. Cảnh sát đã được huy động để giải tán đám đông đang hỗn loạn. Một số bức ảnh xuất hiện trên các trang công nghệ cho thấy một người đàn ông càm theo túi trứng và phân phát cho mọi người để ném chúng vào các cửa sổ của đại lý Apple tại Bắc Kinh. Hãng tin Reuters dẫn lời một thanh niên cho hay, “chúng tôi đã phải chịu đựng cơn rét và cơn đói. Họ nói không bán cho chúng tôi. Tại sao?”.



Trong bài phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, CEO Tim Cook đã nói, "tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy ngạc nhiên" về nhu cầu sở hữu điện thoại iPhone 4S ở Trung Quốc. Còn trong tuyên bố lý do ngừng bán iPhone 4S tại Trung Quốc của Apple thì viết rằng, “nhu cầu mua iPhone 4S quá sức tưởng tượng và cửa hàng Apple tại Trung Quốc đã bán hết sạch hàng. Vì lượng người xếp hàng quá đông nên chúng tôi đã không thể mở cửa hàng tại Sanlitun. Và để đảm bảo sự an toàn cho khách hàng và các nhân viên, Apple quyết định sẽ tạm thời dừng bán iPhone 4S tại các cửa hàng bán lẻ ở Bắc Kinh và Thượng Hải.”

